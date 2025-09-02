پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان در خراسان شمالی گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساختهای مجتمع دامپروری هزار راسی گاو شیری این شهرستان پیشبینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد صادق رضا قلیزاده گفت: این زیرساختها شامل تسطیح و آسفالت معابر، احداث جاده دسترسی، فنسکشی و ساخت ساختمان نگهبانی و اداری است.
وی افزود: این مجتمع دامپروری در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث شده و شامل ۲۰ قطعه است که به سرمایهگذاران واگذار شده است.
به گفته رضا قلی زاده میزان سرمایهگذاری انجام شده توسط سرمایهگذاران در این شهرک ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و ۱۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان ادامه داد: از ۲۰ واحد واگذار شده، ۱۷ واحد از سال ۱۳۹۹ به بهرهبرداری رسیده و تولید دارند.
رضا قلی زاده گفت: در ۱۷ واحد بهره برداری شده به ازای هر رأس دام به طور میانگین ۳۰ کیلوگرم شیر تولید میشود و شیر تولیدی به کارخانههای لبنیات در شهرستانهای شیروان و قوچان تحویل میشود.
وی گفت: پیشبینی میشود این مجتمع سالانه هشت هزار تن شیر و ۹۰ تن گوشت تولید کند و برای ۲۴۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد نماید.