نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: یکپارچگی و وحدت بین مردم خوزستان در جنگ ۱۲ روزه بسیار مشهود و نمایان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید محمدنبی موسوی‌فرد سه شنبه در نشست دیدار رییس قوه قضاییه با اقشار مختلف مردم خوزستان بیان کرد: سفر رییس قوه قضاییه برای دومین بار به خوزستان، بسیار ارزشمند است و برای استان با برکات زیادی همراه خواهد بود.

وی گفت: جایگاه مردم و حل مشکلات آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و رییس قوه قضاییه به خوبی به این موضوع مهم اشراف دارد.

حجت الاسلام موسوی‌فرد با اشاره به اینکه هنوز آثار زخم‌های هشت سال دفاع مقدس در استان خوزستان وجود دارد بیان کرد: جمعی از یادگاران و خانواده‌های شهدای دوره جنگ تحمیلی امروز با رییس قوه قضاییه دیدار و خواسته‌های خود را مطرح کردند.

امام جمعه اهواز اظهار کرد: دغدغه رییس قوه قضاییه رفع مشکلات مردم است و مطالبات قانونی و قابل اجرا انجام خواهد شد.