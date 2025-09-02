معاون حل اختلاف استان آذربایجان غربی از صلح و سازش ۱۰۶۲ فقره پرونده اختلاف از ابتدای پویش «به عشق امام حسین علیه السلام میبخشم» تا پایان مرداد ماه توسط شورای حل اختلاف و صلحیاران میاندوآب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛اکبر اسدی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: از آغاز اجرای پویش «به عشق امام حسین علیه السلام میبخشم» از اول محرم تا پایان مرداد ماه تعداد ۱۰۶۲ فقره پرونده اختلاف در اجرای این پویش فرهنگی و صلحی در حوزه قضایی میاندوآب منجر به مصالحه شد.

گفتنی است از مجموع این ۱۰۶۲ پرونده صلحی، تعداد ۴۷۳ فقره با تلاش اعضا و کارکنان شعب شورا‌های حل اختلاف و تعداد ۵۸۹ فقره پرونده نیز توسط صلحیاران این حوزه قضایی منجر به صلح و سازش گردید.