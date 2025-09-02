پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از تشدید نظارتها بر نحوه بیخطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی و بهداشتی در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛اکبر قائمی افزود: این اقدام با هدف حفاظت از محیط زیست و سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع بیماریهای عفونی صورت میگیرد.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش احتمال شیوع بیماریهای عفونی در فصل گرما، تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی موظف به نصب و راهاندازی دستگاههای بیخطرساز پسماندهای عفونی هستند. در همین راستا، کارشناسان اداره با انجام بازدیدهای میدانی، عملکرد این دستگاهها را در مراکز درمانی مورد ارزیابی قرار میدهند.