رییس پلیس فتا خوزستان با اشاره به افزایش کلاهبرداری با عنوان کار در منزل و استخدام در صرافی ارز دیجیتال از مردم خواست با رعایت اصول امنیتی و توجه به هشدار‌های پلیس، از قرار گرفتن در دام شیادان سایبری جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارگاه علی حسینی اظهار کرد: اخیرا شاهد موارد متعددی از کلاهبرداری سازمان یافته در فضای مجازی هستیم که عمدتا جوانان و نوجوانان جویای کار را هدف قرار می‌دهد.

وی افزود: این کلاهبرداران از طریق پیام رسان‌هایی مانند تلگرام و سایت‌های آگهی مانند "دیوار"، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی با عناوین فریبنده‌ای مانند "کار در منزل با درآمد بالا" یا "استخدام در صرافی ارز دیجیتال" می‌کنند.

حسینی ادامه داد: کلاهبرداران پس از جذب قربانی، آنها را به یک گروه تلگرامی دعوت و خود را به عنوان مدیر صرافی ارز دیجیتال معرفی می‌نمایند سپس از قربانی می‌خواهند در یک صرافی خاص ثبت نام و با آنها همکاری نماید.

رسیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: در نهایت به قربانی وعده داده می‌شود که در قبال هر تراکنش مالی، درصدی پاداش (معمولا حدود ۱۰ درصد) دریافت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برای جلب اعتماد قربانی، در مرحله اول مبلغی به حساب بانکی او واریز و سپس از او خواسته می‌شود این مبلغ را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به آدرس کیف پول مشخصی ارسال کند، اما قربانیان اطلاع ندارند که پول واریزی، در واقع متعلق به یک هموطن دیگر است که حساب بانکی او توسط کلاهبرداران خالی شده است.

سرهنگ کاراگاه حسینی یاداور شد: بنابراین، وقتی قربانی پول را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کند، ردپای او در سیستم بانکی باقی می‌ماند و در نهایت حساب بانکی او مسدود شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی هشدار داد: این افراد در ازای دریافت درصدی ناچیز (۱۰ تا ۲۰ درصد)، عملا نقش پولشویی برای کلاهبرداران را ایفا می‌کنند و خود را به دردسر‌های بزرگی می‌اندازند.

رییس پلیس فتا خوزستان از افزایش قابل توجه این نوع کلاهبرداری در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: تنها در ماه گذشته، نزدیک به هشت مورد از این پرونده‌ها از سوی شهروندان گزارش شده که منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی آنها و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن افراد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری بیشتر در فضای مجازی، خطاب به شهروندان گفت: انتظار می‌رود والدین بر فعالیت‌های فرزندان جوان و نوجوان خود در فضای مجازی نظارت کافی داشته باشند و آنها را از خطرات موجود آگاه سازند و شهروندان به هیچ عنوان به آگهی‌هایی با عناوین "کار در منزل" یا "استخدام در صرافی ارز دیجیتال" که وعده درآمد‌های بالا با کار کم را می‌دهند، اعتماد نکنند.

سرهنگ کاراگاه حسینی بیان کرد: برخی آگهی‌ها در فضای مجازی بیش از حد وسوسه انگیز به نظر برسد که احتمالا یک دام است؛ شهروندان به هیچ عنوان برای افراد ناشناس در فضای مجازی ارز دیجیتال خریداری نکنید و مبلغی از آنها دریافت نکنید. این کار می‌تواند افراد را به طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی کند.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک، قبل از هر اقدامی با پلیس فتا (برقراری تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰) مشورت کنند و با مطالعه مطالب آموزشی و پیگیری هشدار‌های پلیس فتا، دانش خود را در مورد جدیدترین روش‌های کلاهبرداری سایبری افزایش دهند.

رییس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه فضای مجازی علیرغم همه مزایا و فرصت ها، می‌تواند به مکانی پرخطر برای کاربران بی احتیاط تبدیل شود گفت: پلیس فتا استان با تمام توان برای مقابله با جرایم سایبری و سالم سازی این فضا تلاش می‌کند، اما موفقیت در این عرصه مستلزم همراهی و هوشیاری خود شهروندان است.