به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدیه اسفندیاری، زنی با وجدان بیدار که رسالت خود را زیر پا نگذاشته و در مقابل ظلم صهیونیست ها در غزه سکوت نکرده ،اما به جرم انسانیت توسط دولت فرانسه بازداشت شده است.

موضوعی که با واکنش مردم ایران روبه رو شده، امام جمعه اردبیل هم در یک توئیت این حرکت دولت فرانسه را محکوم و آزادی بیان غرب را زیر سوال برده است.