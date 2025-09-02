نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: خدمت به انسان‌ها و گره‌گشایی از کار محکومان جرایم غیر عمد اقدامی ارزشمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در جلسه هیأت امنای ستاد دیه استان با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران ستاد دیه گفت: باید کرامت انسانی حفظ شود و افراد با عزت نفس به یاری دیگران بپردازند.

وی گفت: خدمت به مردم باید با تمام توان انجام شود، اما رعایت ضوابط و ملاحظات در این مسیر ضروری است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۹ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند گفت: از ابتدای امسال زمینه آزادی ۷۱ زندانی جرایم غیرعمد نیز فراهم شده است.

حسین‌پور با اشاره به هفته وحدت افزود: جشن گلریزان در شهرستان دارالتقریب درمیان برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود زمینه آزادی ۱۲ زندانی در این ایام فراهم شود.

وی از خیران دعوت کرد به مناسبت هفته وحدت و بازگشایی مدارس در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کنند.

مشرفی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین با اشاره به هفته وحدت گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و ستاد دیه منعقد شده است تا در قالب پویشی با عنوان به عشق پیامبر می‌بخشم آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ادامه یابد.