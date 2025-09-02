پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان : ۸۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای امسال جذب شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدرضا کاظمی از اتمام جذب این اعتبارات در چند هفته آینده با همکاری دستگاههای اجرایی استان خبر داد.
کاظمی همچنین در خصوص مولد سازی در استان از شناسایی ۳۰ پلاک ثبتی به ارزش ۷۴۳ میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: پس از انجام مراحل اجرایی و مزایدهها، درآمد حاصله صرف عمران و آبادانی همان شهرستان خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۴ با بیان این که برای تحقق رشد ۸درصدی مورد نظر در برنامه هفتم پیشرفت، مشارکت مردم در سرمایه گذاریهای تولیدی در استان بیشتر خواهد شد، از راه اندازی شرکتهای سهامی عام به این منظور خبر داد.