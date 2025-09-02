همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع)، سوگواره تعزیه حضرت علیاکبر (ع) در روستای ممرزکتی دابودشت آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع)، سوگواره تعزیه حضرت علیاکبر (ع) با حضور اهالی، هنرمندان و مسئولان فرهنگی در روستای ممرزکتی بخش دابودشت شهرستان آمل برگزار شد.
مسئول بسیج هنرمندان آمل با اشاره به اهمیت تعظیم شعائر دینی و اسلامی، گفت: این مراسم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای اسلامی، دهیاری و هیأت امنای مسجد روستا برگزار شد و یکی از تکالیف شرعی متولیان فرهنگی شهرستان به شمار میرود.
درباری هدف از اجرای این سوگواره را آشنایی نسل جوان با مناسبتهای مذهبی و تقویت نگاه فرهنگی در مسیر عمران و آبادانی روستا عنوان کرد.