باتوجه به تداوم ناترازی ۲ هزار مگاواتی در بخش تولید برق، محدودیت‌های خاموشی تا پایان شهریور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در خصوص روند اعمال خاموشی‌ها با توجه به کاهش دما گفت: با وجود خنک‌تر شدن هوا، همچنان به دلیل خروج هزار مگاوات نیروگاه اتمی بوشهر از مدار و کاهش تولید نیروگاه‌های آبی ناشی از خشکسالی در استان اصفهان، حدود ۲ هزار مگاوات ناترازی داریم و خاموشی‌ها در بخش خانگی و صنعتی تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

داوود قاسمی افزود: نیروگاه‌ها که در طول تابستان با ظرفیت کامل کار کرده‌اند، در پایان شهریور تعمیر و سرویس خواهد شد و امید داریم شرایط برای کاهش خاموشی‌ها فراهم شود.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: در هفته دولت امسال هم‌زمان با روز ملی انرژی ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان افتتاح و عملیات اجرایی بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید با بیش از۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز شد. این اقدام نشان‌دهنده اهتمام جدی استان به توسعه انرژی خورشیدی است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره زیرساخت‌های اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری تاکید کرد: این طرح‌ها در شعاع ۵ تا ۱۰ کیلومتری پست‌های فشار قوی قرار می‌گیرند تا به شبکه با سهولت بیشتری متصل شود. همکاری مناسبی نیز با دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط زیست و منابع طبیعی برای تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

قاسمی با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: میانگین عمر نیروگاه‌های حرارتی بین ۳۵ تا ۴۵ سال است و نیاز به بازسازی و تبدیل به سیکل ترکیبی دارند. با این تغییر، راندمان نیروگاه‌ها از حدود ۳۷ درصد به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر نیاز به اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی نیروگاه‌های استان اصفهان تاکید کرد: تمام واحد‌های نیروگاه اصفهان در مدار تولید هستند، اما محدودیت در تأمین آب همچنان چالش اصلی این نیروگاه محسوب می‌شود که برای رفع آن نیز برنامه‌ریزی‌هایی در دست اقدام است.