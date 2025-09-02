به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس تعزیرات حکومتی قائنات از محکومیت گفت: پرونده خرید و حمل هزار و ۲۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی به ارزش ۴۳۳ میلیون و ۶۴۶ هزار ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

خزائی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۸۶۷ میلیون و ۲۹۲ هزار ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ ۴۳۳ میلیون و ۶۴۶ هزار ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: ماموران نیروی انتظامی قاین هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک خودرو کامیونت، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.