باند دوم گردنه سیبک یکی از مطالبات ساکنان سنجان، ضامنجان و فیجان است و تا پیش از زمستان بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از عملیات اجرای باند دوم گردنه سیبک بازدید و در جریان پیشرفت آن قرار گرفت.

نادر قلی ابراهیمی در حاشیه این بازدید، اجرای این طرح را یکی از مطالبات منطقه سده سنجان ضامنجان و فیجان دانست که از ایمنی کافی برخوردار نمی‌باشد و با پیگیری‌های انجام شده و با مشارکت راهداری و مسئولان عمرانی و شخص استاندار در حال اجراست.

او گفت: عملیات اجرای باند دوم سیبک به طول پنج و نیم کیلومتر که از ۱۰ روز گذشته آغاز شده قبل از فصل زمستان به بهره برداری می‌رسد که با اجرای آن ضمن افزایش ایمنی راه و دسترسی آسان به راه‌های سده و قره کهریز، بخش اعظمی از مشکلات مردم منطقه حل خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هم گفت: گردنه سیبک در ورودی غرب اراک، یکی از نقاط حادثه خیز استان و مطالبات مردمی ست که عملیات آن مدت‌ها متوقف شده بود، اما این طرح با دستور استاندار استارت خورد که باقی مانده کار انجام شود.

روح الله محسن زاده افزود: تمام تلاش ما این تا این طرح قبل از فصل زمستان به بهره برداری برسد و اجرای آن خرسندی و نشاط مردم را در پی خواهد داشت.