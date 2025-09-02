پخش زنده
امروز: -
عملیات بازسازی استادیوم سهند در شرایطی آغاز شده است که روند رفع نواقصات این مجموعه بهکندی پیش میرود و میزبانی تیم فوتبال تراکتور در لیگ نخبگان با خطر جدی مواجه است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال تراکتور باتوجه به کندی عملیات بازسازی استادیوم سهند، قصد داشت که درصورت امکان بازی خانگی نخست خود در لیگ نخبگان را در بنیاندیزل برگزار کند که این موضوع نیز با مخالفت AFC همراه شده است.
این اتفاقات در شرایطی است که بهجز بحث چمن که زیر کشت رفته است، موضوع دیوارکشی کاسه استادیوم و گیتهای ورودی نیز حل نشده و بعد از پایان عملیات کشت چمن، ورود به استادیوم سهند هم ممنوع شده است و بدینجهت از روند عملیات بازسازی آن اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
آنچه مسلم است، با تداوم روند کنونی، میزبانی تراکتور در لیگ نخبگان با خطر جدی مواجه است و به احتمال زیاد این تیم مجبور خواهد بود که اولین بازی خانگی خود در لیگ نخبگان در هفتم مهرماه را در خارج از تبریز برگزار کند و باید دید که مسئولان استانی و حتی کشوری در قبال این اتفاق که جنبه ملی دارد، چه پاسخی خواهند داشت