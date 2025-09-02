پخش زنده
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا گفت: کمیسیون صرفهجویی انرژی، مصوبه اجرای طرح جایگزینی ۵۵۰۰ دستگاه کولرگازی پنجرهای فرسوده با کولرهای اسپلیت راندمان بالا در واحدهای مسکونی جزیره هرمز را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مونا وثوقیفرد در تشریح جزییات این طرح گفت: با ابلاغ مصوبه اجرای طرح جایگزینی ۵۵۰۰ دستگاه کولرگازی پنجرهای فرسوده با کولرهای اسپلیت راندمان بالا در واحدهای مسکونی جزیره هرمز در کمیسیون صرفهجویی انرژی، این طرح در قالب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست با هدف کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهرهوری تجهیزات سرمایشی در منطقه اجرا میشود.
وی افزود: با اجرای این مصوبه در حدود ۱۰ مگاوات از توان مصرفی شبکه کاسته خواهد شد؛ همچنین این جایگزینی سالانه حدود ۴۴ میلیون کیلوواتساعت انرژی صرفهجویی به همراه خواهد داشت که نقش مهمی در کاهش هزینههای انرژی و افزایش پایداری شبکه ایفا میکند.
وثوقیفرد خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ضمن کاهش فشار بر شبکه برق به ویژه در زمان پیک مصرف، به ارتقای استاندارد تجهیزات سرمایشی، توسعه بازار بهینهسازی انرژی، کاهش انتشار الایندههای زیست محیطی و فرهنگسازی در زمینه استفاده از تجهیزات با راندمان بالا کمک خواهد کرد.