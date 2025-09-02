پخش زنده
مدیرعامل باشگاه فوتبال شمسآذر به واریز ۴.۵ میلیارد تومان از ۱۵ میلیارد تومان مبلغ رضایتنامه انتقال فخریان به حساب این باشگاه قزوینی واکنش نشان داد
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس علایی مقدم، مدیرعامل شمسآذر در گفتوگویی درباره اینکه آیا فقط ۴.۵ میلیارد از رقم رضایتنامه ۱۵ میلیاردی فخریان به حساب باشگاه واریز شده است؟ گفت: تمام ۱۵ میلیارد دریافت شده و این رقم به حساب باشگاه واریز شده است.
البته گفته میشود باشگاه پرسپولیس در شرایطی برای این انتقال اقدام به پرداخت رضایتنامه کرده که فخریان قراردادی با شمس آذر نداشته و بازیکن آزاد بوده است. با توجه به این موضوع، ابهامات پرونده انتقال مجتبی فخریان به پرسپولیس به حدی است که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال باید آن را مورد بررسی قرار دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته، به آن رسیدگی کند.