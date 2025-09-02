بیش از ۲۶۰ هزار و ۷۵۰ تن ماده خام در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی فیروزآباده جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول صنایع کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: در ۱۲ ماه قبل تاکنون، میزان ۲۶۰ هزار و ۷۵۰ تن ماده خام در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی این شهرستان جذب شده است.

ناصر اسلامی مقدم با بیان اینکه در واحد‌های تولیدی سالانه ۲۵۳ هزار و ۷۳۴ تن انواع تولیدات و فرآورده‌های محصولات کشاورزی تولید می‌شود افزود: در فیروزآباد ۱۶۰ واحد تولیدی فعالیت دارد که ۶۲ واحد آن صنعتی و ۹۸ واحد دیگر نیز نیمه صنعتی و سنتی است.

وی بیان کرد: میزان ۳۰ میلیون لیتر انواع عرقیات و هفت هزار و ۹۸۰ کیلوگرم انواع اسانس در واحد‌های تولید عرقیات این شهرستان تولید می‌شود.

اسلامی مقدم گفت: این میزان عرقیات و اسانس در ۱۲۳ واحد تولید عرقیات این شهرستان تولید می‌شود که ۲۵ واحد آن صنعتی و ۹۸ واحد دیگر نیز نیمه صنعتی و سنتی است.

مسوول صنایع کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد افزود: افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، پایداری تولید و افزایش صادرات از مزایای این صنایع است.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.