پخش زنده
امروز: -
در یکسال گذشته در بازار فیزیکی بورس کالا بیش از ۱۳۷۴ هزار میلیارد ریال از معاملات بازار فیزیکی بورس کالا به صورت اعتباری تسویه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بورس کالا با همکاری تولیدکنندگان بالادستی، شرایط تسویه اعتباری معاملات را فراهم کرده است تا صنایع پاییندستی بتوانند با سهولت بیشتری مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند. این سازوکار باعث شده فشار نقدینگی از تولیدکنندگان برداشته شود و خطوط تولید پایدار باقی بمانند.
تسهیلات اعتباری، به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که معمولاً با محدودیتهای مالی مواجه هستند، امکان ادامه تولید بدون وقفه را فراهم کرده است. آمارها همچنین نشان میدهند این شیوه تسویه باعث کاهش ریسک تولید و ایجاد ثبات در روند معاملات تالارهای بورس کالا شده است.
صنایع فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگین و فرآوردههای نفتی از مزایای این ابزار اعتباری بهرهمند شدهاند و این موضوع در حفظ پایداری زنجیره تولید تأثیرگذار بوده است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، توسعه این سازوکار علاوه بر تثبیت اشتغال، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید کمک کرده و نقش مهمی در تحقق سیاستهای کلان اقتصادی دولت دارد.
بورس کالا با تداوم و توسعه ابزارهای اعتباری، گام موثری در جهت تأمین مالی پایدار تولید برداشته است که این روند، امکان برنامهریزی بلندمدتتر و توسعه خطوط تولید را برای صنایع فراهم میسازد.