پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای استان بوشهر از ثبت حدود ۲ میلیون تردد در محورهای ورودی و خروجی این استان در ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محبوبه شهریاری گفت: در مرداد امسال یک میلیون و ۹۱۴ هزار تردد بین استانی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.
وی محورهای «برازجان-بوشهر» و بالعکس، «سیراف- عسلویه»، «اهرم-چغادک» و «کازرون-برازجان» را جزو محورهای پر تردد استان برشمرد و افزود: در محور چغادک- بوشهر به عنوان ورودی مرکز استان روزانه بیش از ۳۶ هزار تردد ثبت شده است.
شهریاری درخصوص بیشترین مبدا خودروهای وارده به استان در مرداد هم اظهار داشت: براساس اطلاعات دوربینهای پلاک خوان، بیشترین پلاکها مربوط به استانهای فارس، تهران و خوزستان بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای بوشهر با اشاره به اینکه در ماه گذشته ۸۲ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در محورهای استان ثبت شده، گفت: میانگین سرعت متوسطه استان ۸۲ کیلومتر است که حدود ۵ کیلومتر از شاخص کشوری بالاتر است و انتظار میرود رانندگان برای حفظ جان خود و سایر کاربران جادهای، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
شهریاری با اشاره به فعالیت ۷۸ دستگاه تردد شمار برخط،۵۶ سامانه ثبت تخلفات سرعت، ۴ سامانه توزین درحال حرکت و ۱۹ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان بوشهر یادآور شد: رانندگان و مسافران میتوانند قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی استان و سایر نقاط از طریق نشانی برخط www.۱۴۱.ir یا سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کسب اطلاع کنند.