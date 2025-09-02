به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: نخلستان‌های داراب ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار است که برداشت خرما از ۲ هزار و ۱۶۸ هکتار نخلستان‌های مثمر این شهرستان آغاز و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۵ هزار تن خرما برداشت و علاوه بر بازار داخلی به استان‌های کشور و حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

حبیب اله فتحی افزود: برداشت خرما از نخلستان‌های این شهرستان با برداشت رطب کبکاب آغاز شده است و بسته به ارقام مختلف این محصول تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی داراب با بیان اینکه بیشترین کاشت نخلستان‌های این شهرستان در بخش فورگ قرار دارد گفت: مهمترین ارقام خرمای این شهرستان شامل شاهانی، خاصویی، پیارم، گنتار و زاهدی است.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.