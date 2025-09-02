به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین عقیدتی سیاسی فرماندهی کل کشور در مراسم معرفی رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با گرامیداشت آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، به تبیین وظایف منتظران در دوران غیبت پرداخت.

حجت‌الاسلام صوفی بابیان اینکه «معرفت،محبت و اطاعت» سه رکن اساسی ولایت‌مداری هستند، افزود: شناخت جایگاه امام، محبت واقعی به ایشان و تبعیت عملی از فرامین امام زمان (عج) وظیفه هر شیعه است.محبت تنها کافی نیست؛محبت باید همراه با اطاعت باشد،حتی اگر نیاز به فداکاری و ایثار جان داشته باشد.

حجت‌الاسلام صوفی با تأکید بر «احساس حضور امام زمان (عج) در زندگی روزمره» تصریح کرد: اگر باور کنیم امام حاضر و ناظر است، رفتار و اعمال خود را با رضایت آن حضرت تطبیق خواهیم داد و تلاش می‌کنیم مایه خشنودی ایشان باشیم.





فرمانده انتظامی استان لرستان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) گفت: امنیت نعمتی بزرگ الهی و مهم‌ترین شرط حیات اجتماعی است و نیروی انتظامی در تراز انقلاب اسلامی مأموریت دارد پاسدار جان، مال، ناموس و آبروی مردم باشد. سردارمحمدرضا هاشمی‌فر نیز با اشاره به نقش سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: تحقق امنیت پایدار مرهون پلیس هوشمند و مقتدر است، اما این هدف جز با تربیت دینی، معرفتی، اخلاقی و سیاسی که در سایه تلاش سازمان عقیدتی سیاسی شکل می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست. امروز اگر نیروی انتظامی با صلابت در برابر فتنه‌ها به‌ویژه جنگ نرم ایستاده است، به‌واسطه نقش اثرگذار مجموعه عقیدتی سیاسی و تلاش‌های علما و روحانیون متعهد است. سردار هاشمی‌فر در ادامه با قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی مازندرانی رئیس سابق عقیدتی سیاسی انتظامی استان لرستان، افزود: اهتمام وی به مسائل صیانتی، فرهنگی و اعتقادی کارکنان موجب ارتقای سطح معنوی مجموعه انتظامی لرستان شده و این برکت در مأموریت‌های استان به‌خوبی نمایان است. فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان گفت: با توکل به خداوند متعال، دعای خیر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و همراهی مردم، مجموعه انتظامی استان با همان روحیه جهادی و غیرت انقلابی، مأموریت‌های خود را به بهترین نحو ادامه خواهد داد تا امنیت و آرامش در سراسر استان پایدار بماند. وی به استقامت ملت ایران در برابر فتنه‌ها و تهدیدها اشاره کرد و گفت: مردم ما در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث مختلف پس از آن نشان دادند که پیرو واقعی ولایت هستند و در مسیر امام و رهبری ثابت‌قدم می‌مانند. همین ولایت‌مداری رمز پیروزی‌های ملت ایران بوده است.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در طول پنج سال مسئولیت، حجت‌الاسلام مهدی تیموری به‌عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان معرفی شد.