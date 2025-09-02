به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان از امروز ۱۱شهریورماه آغاز و تا ۲۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و به دنبال آن نوازندگان و خوانندگان در بخش‌های موسیقی دستگاهی و حفظ ردیف، موسیقی نواحی، و موسیقی کلاسیک غربی در حضور هیات داوران به اجرا می‌پردازند.

نخستین روز از جشنواره به موسیقی آذربایجان اختصاص دارد به طوری که نوازندگان ساز‌های تار، قوپوز، قانون، کمانچه، گارمون، عود، قاوال و شرکت کنندگان بخش آواز در حضور هیات داوران همچون ایمران حیدری، شهریار صدیق، حسین ملکی زاده و امیر راستبد به روی صحنه می‌روند و آثارشان را اجرا می‌کنند.

امسال در مرحله نخست جشنواره ۱۶۴۰ نفر شرکت کردند که از این میان ۸۴۰ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در بخش موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در موسیقی نواحی حضور داشتند که از این تعداد بعد از داوری اولیه؛ ۲۱۷ نفر در بخش دستگاهی، ۲۷۲ نفر در بخش نواحی و ۱۱۶ نفر در بخش کلاسیک به مرحله پایانی رسیدند.

در بخش آهنگسازی، ساز ویولن ایرانی و پیانوی ایرانی، رقابت‌ها تک‌مرحله‌ای بوده و مقام‌ها در همان مرحله نخست مشخص شد که در اختتامیه جشنواره اعلان می‌شوند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.