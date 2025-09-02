

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مربیان تیم‌های پایه در تیراندازی با کمان مشخص شدند تا اردو‌های تیم‌های نوجوانان از ۱۵ شهریور ماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز شود. این اردو تا ۲۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

اسامی کمانداران دعوت شده به اردوی تیم نوجوانان به شرح زیر است:

ریکرو نوجوانان مردان:

۱. امیررضا میشکار – تهران

۲. رادین طالبی – البرز

۳. محمدطا‌ها علی بیکی – مازندران

۴. امیرحسام دهقان – خراسان جنوبی

ریکرو نوجوانان بانوان:

۱. مریم جشن پور – تهران

۲. پرینا امیربرخوردار – تهران

۳. زهرا سادات میرعظیم – مرکزی

۴. زهرا آخوندی – یزد

کامپوند نوجوانان مردان:

۱. مهرداد بهروزی – همدان

۲. شایان وفایی – همدان

۳. عرفان جلیل پور – آذربایجان شرقی

۴. آرتین رضاعلی – تهران

کامپوند نوجوانان بانوان:

۱. پانته آ زمانی پور – اصفهان

۲. یسنا مرادی – زنجان

۳. پارمیس کاظمی – زنجان

۴. فاطمه شکری – آذربایجان شرقی

مربی ریکرو: میلاد وزیری

مربی کامپوند: ساسان رضوی

مربی بانوان: محبوبه شهریاری

سرپرست: امین قنبری