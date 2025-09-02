اعطای ۱۹ فقره تسهیلات به واحدهای دانش بنیان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از اعطای ۱۹ فقره تسهیلات با اولویت واحدهای دانش بنیان، صادراتی، واحدهای راکد مجدد راه اندازی شده و ذینفعان خوشههای کسب و کار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، عقاب نشین گفت: این تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای صنعتی در غالب سرمایه ثابت برای ایجاد، تکمیل، راه اندازی، توسعه و همچنین پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی استان اعطا شده است.
وی گفت: صنایع مرتبط با شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهایی که در صورت راهاندازی اشتغال بالایی را ایجاد کنند، در اولویت اعطای تسهیلات قرار دارند.
وی گفت: سعی داریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان (سرمایه گذاری برای تولید) نامگذاری شده با استفاده از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید واحدهای صنعتی نیمه فعال و یا غیرفعال را احیاء و به چرخه تولید بازگردانیم.