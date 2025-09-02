مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز از اعطای ۱۹ فقره تسهیلات با اولویت واحد‌های دانش بنیان، صادراتی، واحد‌های راکد مجدد راه اندازی شده و ذینفعان خوشه‌های کسب و کار خبر داد.

اعطای ۱۹ فقره تسهیلات به واحد‌های دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، عقاب نشین گفت: این تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های صنعتی در غالب سرمایه ثابت برای ایجاد، تکمیل، راه اندازی، توسعه و همچنین پرداخت سرمایه در گردش به واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی استان اعطا شده است.

وی گفت: صنایع مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌هایی که در صورت راه‌اندازی اشتغال بالایی را ایجاد کنند، در اولویت اعطای تسهیلات قرار دارند.

وی گفت: سعی داریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان (سرمایه گذاری برای تولید) نامگذاری شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید واحد‌های صنعتی نیمه فعال و یا غیرفعال را احیاء و به چرخه تولید بازگردانیم.