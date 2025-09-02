مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: صاحب فروشگاه لوازم خانگی در رشت به دلیل نگهداری و فروش کالای قاچاق، به پرداخت ۳۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مرتضی امینی گفت: در پی بازرسی کارشناسان صمت گیلان از یک واحد صنفی در رشت، تعداد زیادی لوازم خانگی قاچاق کشف و این تخلف به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گیلان در رشت گزارش شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام صاحب این فروشگاه لوازم خانگی را اثبات و علاوه بر ضبط لوازم خانگی قاچاق، متخلف را به پرداخت ۳۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.