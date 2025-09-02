معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور اجرایی و تکمیل شده است و همزمان با مهر ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان بیان کرد: با توجه به لزوم توسعه کیفیت آموزشی و تنوع بخشی فضا‌های آموزشی، عملیات اجرایی هفت هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور آغاز شده که ۲ هزار و ۴۰۰ واحد آماده بهره برداری است.

سید مصطفی آذرکیش افزود: تحول در کانون کلاس درس با توانمندسازی معلمان و بهره مندی هوشمندانه از فناوری‌های جدید پیگیری می‌شود و شعار پروژه مهر امسال "توسعه عدالت آموزشی برای ایران برای مدرسه" است که پنج سیاست را مورد توجه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی در ۲ محور ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد اضافه کرد: هدف از شکل گیری شورای آموزش و پرورش، مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش مبتنی بر بکارگیری همه امکانات و منابع برای راه اندازی و توسعه و تجهیز مدارس است.

آذرکیش افزود: در شرایط فعلی شاهد اهتمام و حمایت بی نظیر رئیس جمهور از نظام تعلیم و تربیت هستیم و این در حالیست که مقام معظم رهبری از اهتمام رئیس جمهور و اشراف وزیر آموزش و پرورش به عنوان فرصت نام بردند.

وی با اشاره به توجه به موضوع تعلیم و تربیت در سیاست‌های کلان دولت اظهار داشت: در این دوره، آموزش و پرورش به صورت عملیاتی مورد توجه قرار گرفته که ارتقای کیفیت آموزش و ساخت فضا‌های آموزشی با کمک خیرین و منابع دولتی در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: تأکید ویژه رئیس جمهور بر نظام تعلیم و تربیت است و چهار اصل عدالت، مشارکت و روابط بین بخشی و ایجاد فناوری‌های مناسب مورد توجه قرار دارد.

آذرکیش گفت: شیب جمعیت دانش آموزی با کاهش از ابتدایی و افزایش در متوسطه دوم مواجه است و تا جمعیت دانش آموزی کشور تا سال ۱۴۱۲ به حدود ۱۲ و نیم میلیون نفر می‌رسد که باید در استان نیز تحلیل درستی انجام شود.

به گفته وی در آموزش‌های مهارتی نیز تا رسیدن به نقطه هدفگذاری شده فاصله ۱۰ درصدی داریم که امکان تطبیق با این تغییرات با ساماندهی دانش آموزان ایجاد خواهد شد.