

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امید روانخواه در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی امید ایران مقابل هنگ‌کنگ در مرحله مقدماتی کمتر از ۲۳ سال آسیا اظهار داشت: با شرایطی که فوتبال ایران دارد تیم‌های ما همیشه در آسیا تیم خوب و مدعی بوده‌اند. ما هم می‌خواهیم مثل تیم ملی بزرگسالان عملکرد خوبی در آسیا داشته باشیم.

وی ادامه داد: خیلی تفاوتی بین ما و رقییان‌مان نمی‌بینیم و برای آنها احترام زیادی قائل هستیم. کیفیت خوب رقییان باعث شده که انگیزه بازیکنان ما بیشتر شود. جا دارد از همکاران و سرمربیان باشگاه‌های خودمان برای در اختیار گذاشتن بازیکنان تشکر کنم.

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا تیمش در این دو هفته به آمادگی مدنظرش رسیده است یا نه، گفت: به نکته خوبی اشاره کردید. ابتدا باید تشکر کنم که تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتند تا بازی‌ها در فیفادی برگزار شود و بازیکنان بتوانند در اختیار تیم‌های‌شان قرار بگیرند. زمان دو هفته‌ای فرصت کمی برای هماهنگی بین بازیکنان است. ما نیز مثل رقییان از این قاعده مستثنی نبودیم ولی فرصت کمی نسبت به آنها داشتیم. در این دو هفته سعی کردیم از کوتاه‌ترین فرصت بیشترین بهره را بگیریم. چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که بازیکنان را به شرایط آرمانی و حتی استاندارد دنیا که مدنظرمان هست، برسانیم. کیفیت بازیکنان نیز به ما برای رسیدن به اهدافی که داشتیم، کمک کرد. امیدوارم این تورنمنت برای ما رقابت‌های موفقی باشد، هر چند که فرصت کمی در اختیار داشتیم.

روانخواه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به بازیکنانی که در اختیار دارد، بهترین تیم تورنمنت خواهند بود یا نه، گفت: مطمئنا هیچ مربی عاقلی از قبل فکر نمی‌کند که به خصوص در بازی‌های ملی بهترین تیم را در اختیار دارد. من مربی باشگاهی بودم که الان افتخار این را دارم که مربی تیم ملی باشم. سوال قبلی این بود که فرصت کافی برای هماهنگی وجود داشت یا نه که گفتم با توجه به کیفیت بازیکنانی که داریم سعی خواهیم کرد این فرصت کم را جبران کنیم. از این موضوع نمی‌توان غافل شد که برای ساختن یک تیم منسجم کیفیت و اسم بازیکنان نمی‌تواند مهم باشد، اما سعی کردیم در این دو هفته با توجه به کیفیت و شخصیتی که بازیکنان ما دارند، تیم خوب و منجسمی آماده کنیم. با اینکه اعتقاد داریم به لحاظ رده سنی اختلافی با رقیبان نداریم، رقیبانی که سخت و قابل احترام هستند.