رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نیرو این است که بر اساس سند برنامه هفتم، حوزه صرفه جویی و ضمانت تولید از طریق بخش خصوصی را دنبال و با زمان‌بندی مشخص احصا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ شهریورماه) و در جمع بندی بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، گفت: ما از ابتدای صبح به موضوعات مختلف پرداختیم، اما جناب آقای علی آبادی، ما -دولت و مجلس - همگی شاهدیم که مردم در حال حاضر مشکلاتی دارند؛ به نظر می‌رسد مشکلات فعلی و مطرح شده، مشکلات مدیریتی است؛ یعنی بعضی از مشکلات در صرفه جویی در حوزه مصرف بوده و برخی دیگر مشکلات در انتقال و توزیع و بخشی دیگر هم در تولید است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مربوط به انرژی و تاثیرگذاری آن بر معیشت، بیان کرد: در بحث انرژی و در موضوع مربوط به حوزه معیشت پیش‌تر گفته بودیم که قبل از هر نوع ناترازی، مهمترین موضوع ناترازی مدیریتی است. به عنوان مثال در حوزه مصرف و تولید مشخص است که ما در تولید باید با سرمایه گذاری موضوع را حل و فصل کنیم، بنابراین در حوزه مصرف باید صرفه‌جویی صورت گیرد.

وی گفت: میان تولید و مصرف، امروز صرفه‌جویی نسبت به تولید باید در اولویت کار‌های ما قرار گیرد، یا این نکاتی که بنده می‌گویم نکات درستی بوده و یا نکات غلطی است! اگر این نکات، نکاتی اشتباه بوده باید بنشینیم و در مورد آنها در کمیسیون تخصصی بحث کنیم.

برنامه هفتم، ملاک ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت ناترازی‌ها

آقای قالیباف با اشاره به انجام مذاکرات با دولت قبل در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیان کرد: همه بحث‌های ما در برنامه هفتم خلاصه شده و ملاک قضاوت ما این برنامه است. نتیجه و برآیند کار ما این شده که امروز مردم، مخصوصاً از موضوع برق و آب رضایت ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بخش از نارضایتی‌ها در جلسه مذکور بیان شد، اگر خاطرتان باشد، آنها در زمستان می‌گفتند که ما در تابستان دیگر ناترازی و قطعی برق نخواهیم داشت، اما در ادامه دیدیم که این ناترازی بیشتر شد. ما استدلال می‌کنیم و استدلال ما این است که بگوییم تولید برق از حوزه آبی به دلیل بارش کم و آب‌های سداد تا میزان ۱۰ الی ۱۲ هزار مگاوات از دست رفته است؛ یعنی ما واقعاً پایان زمستان متوجه نبودیم که ذخایر سد‌های ما چقدر است؟ حتماً متوجه بودیم.

وی گفت: مردم در مقاطعی قطعی آب را می‌پذیرند، با این حال بی‌نظمی و ناعدالتی در قطعی‌ها را نمی‌پذیرند. مردم همچنین وضعیتی که افراد برگ سبز گرفته، یعنی پول داده و تضمین گرفته تا قطعی نداشته باشند را نمی‌پذیرند. همچنین وضعیت افرادی که در تولید سرمایه گذاری کرده و برق تولیدی خود را به خود این صنعت نمی‌دهیم را نمی‌پذیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه‌ای از این مشکلات به وجود آمده و دولت و مجلس باید این مشکلات را برطرف کنند، بیان کرد: سند ما برای حل این موضوعات، برنامه هفتم است.

وی با اشاره به توجه ماده ۹۶ برنامه هفتم به مباحث مربوط به صرفه جویی، بیان کرد: این ماده برای همه موارد صرفه جویی انرژی، تکالیفی را تعیین کرده است. دوستان در مجلس یازدهم به خاطر دارند که با افزایش قیمت برق و کاری که آنجا انجام شد، تثبیت قیمت‌هایی که از سال‌های گذشته انجام شد - مجلس یازدهم اینگونه هزینه را به جان خرید و این تصمیم را گرفت.

آقای قالیباف خطاب به علی آبادی، وزیر نیرو ادامه داد: در این شرایط حدود ۴۰ همت درآمد حوزه انرژی در حوزه برق و آب افزایش پیدا کرد. ما درباره آن دوره و در هزینه کرد این منابع و ایضا خروجی آنها بحث داریم، لذا به نظر بنده ما باید به این نکته توجه کنیم که به هر حال جلسات و صحبت‌های ما اگر این مشکلات را برای مردم حل فصل نکند، مردم از ما این رفتار را قبول نمی‌کنند.

با شرایط فعلی، آیا بخش خصوصی دیگر در بخش برق سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: شما می‌گویید که بله، فلان ابلاغیه در دبیرخانه به من اجازه برخی امور را داده است و یا فلان نهاد به من اجازه کار را داده؛ باشد، اینگونه مجوز‌ها سرجای خود باشد و به جهت اداری کسی به شما خرده نمی‌گیرد. اما شما که خودتان در بخش خصوصی بودید، آیا با این شرایط، بخش خصوصی دیگر در بخش برق سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ آیا بخش خصوصی که ۶۰ همت طلبکار بوده و ما پولش را نمی‌دهیم، دو مرتبه در این بخش سرمایه گذاری خواهد کرد؟

در روش اجرا برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشکالاتی وجود دارد

وی با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در زمینه به کارگیری از پنل‌های خورشیدی بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم تا میزان ۱۲ هزار مگاوات از انرژی باید به وسیله نیروگاه‌های تجدید پذیر تولید شود و دولت و مجلس این را قبول دارند. اما در روش اجرا اشکالاتی داریم؛ لذا ما نباید این اشکالات را دو سال بعد متوجه شویم که دیگر فرصت جبران آن را نداریم! اینها از جمله موضوعاتی است که پیش از پول و امکانات باید به آنها توجه داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانینی همچون رفع موانع تولید در حوزه انرژی و رفع موانع تولید رقابت پذیر، بیان کرد: این قوانین در حوزه تولید انرژی فرصت‌های خوبی را فراهم کرده. همچنین قانون مربوط به تامین منابع تولید و زیرساخت‌ها از جمله قوانین بسیار موثری است که می‌تواند برای وزارت نیرو مهم قلمداد شود تا مورد استفاده قرار گیرد.

‌

می‌توان ۵۰ درصد از انرژی مصرفی در کولر‌های آبی را صرفه جویی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصرف چندین هزار مگاواتی برق در استفاده از کولر‌های آبی، بیان کرد: همچنین پرتی منابع نسبت به الکتروموتور‌های ایجاد شده در این بخش زیاد است و می‌توانیم، این تجهیزات را تعویض کرده و بیش از ۵۰ درصد در این بخش صرفه جویی داشته باشیم. وقتی ما موضوع گواهی صرفه‌جویی که مدنظر قرار گرفته را عملیاتی نمی‌کنیم، یعنی ضمانت نمی‌کنیم و حساب صرفه‌جویی نداریم و نمی‌دهیم، این شرایط به چه نحوی می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را بالا برده تا این بخش در ۱۶ تا ۲۰ میلیون کولر آبی سرمایه گذاری کرده و تحول ایجاد کنند و صرفه جویی‌ها انجام شود.

آقای قالیباف با بیان اینکه ما نباید موضوعات را پیچیده و بزرگ کنیم، ادامه داد: ما در این بخش، نیازمند یک مدیریت دقیق و جزئی هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی کارکنان و متخصصان صنعت نفت، گاز و برق گفت: ما قدردان زحمات کارمندان، کارگران و مهندسانی هستیم که در گرمای ۵۰ درجه تابستان نیروگاه‌ها را اورهال می‌کنند و در سرمای زمستان با وجود یخ و برف، خطوط انتقال را پایدار نگه می‌دارند. انصاف نیست بگوییم این عزیزان فعال نیستند؛ ما دست آنها را می‌بوسیم، اما تقاضا داریم رده‌های میانی مدیریتی حوزه آب و برق هم به گونه‌ای مدیریت کنند که این مشکلات حل و فصل شود. اگر این اقدامات صورت نگیرد، نه صرفه جویی انجام می‌شود و نه مشکلات تولید و نه پرتی توزیع برطرف خواهد شد.

وی تأکید کرد: انتظار ما از کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نیرو این است که بر اساس سند برنامه هفتم، موضوع صرفه جویی و ضمانت تولید از طریق بخش خصوصی را دنبال و با زمان‌بندی مشخص احصا کنند. تا این قبیل رویکرد‌ها گویای این باشد که ما ظرف چهار ماه آینده، چه در حوزه صرفه جویی، تولید و توزیع از نقطه A به نقطه B می‌رسیم و این تفاهم باید بین کمیسیون و وزارتخانه شکل بگیرد و نتایج آن به مردم گزارش شود. همچنین این جلسه باید این فرصت را فراهم کند تا ما در جلسه بعدی بگوییم به عنوان مثال در صرفه جویی که می‌توانستیم در حوزه کولر آبی و گازی انجام دهیم، چقدر این موارد محقق شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر نیرو گفت:آقای علی آبادی شما بهتر از بنده روی مسائل مسلط هستید و استاد کارید! ایضا ما شاید وزیری به اندازه شما چه در حوزه آب و برق، صنعت، مدیریت و تجربه کاری نداشته باشیم؛ لذا توقع ما این است که شما در حقیقت کار را پیش ببرید.

وی با اشاره به برخی اصلاحات نهادی در این بخش اظهار کرد: این هم از جمله موضوعاتی است که مجلس، دولت و مرکز پژوهش‌ها باید با هم بنشینند و به یک جمع‌بندی برسند.

رئیس مجلس با یادآوری مشکلات زمستان گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته روی این موضوع صحبت می‌کردیم که مردم و صنایع با کمبود گاز مواجه شدند ولی ما سر این موضوع بحث می‌کردیم که چه کسی در موضوع ۱۴ میلیارد لیتر گازوئیل مقصر بوده و این انرژی منتقل نشده است؛ آیا مشکل از جانب مسئولین بخش حمل و نقل بوده؟ وزارت نفت این منابع را تحویل نداده و یا وزارت نیرو آماده نبوده است؟ متاسفانه مسئولین همه مشکلات را بر گردن هم می‌انداختند. از سویی دیگر در بخش گاز و فرآورده‌ها هم همین اتفاق رخ داد. همچنین معلوم است که در ابعاد مدیرتی هم مشکلاتی داریم. همچنین به خاطر دارم این اشکال نهادی از ۲۵ سال گذشته معلوم بوده و همیشه هم روی آن بحث شده و، اما هیچ وقت برای انرژی کشور که مهترین پیشران کشور است، رفع مشکل نشده است.

وی با بیان اینکه انرژی در بخش‌هایی همچون اقتصاد، درآمد، مصرف، صادرات و تامین ارز اثر گذار است، بیان کرد: هیچ موضوعی مهمتر از انرژی نیست. امروز روزانه حدود دو میلیون تا دو میلیون و دویست هزار بشکه در داخل هزینه می‌کنیم و صادرات ما به مراتب کمتر از مصرف داخلی است. از سوی دیگر، افزایش تولید هم نداریم و میزان پرت انرژی هم بسیار بالاست؛ بنابراین این مشکل نهادی بحث امروز نیست و باید به عنوان موضوع مهم و اساسی از سوی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته شود.

آقای قالیباف خطاب به مسئولان وزارت نیرو گفت: بنده به عنوان یک فردی که با کار‌های اجرایی آشنا هستم. توقع داریم ظرف ۳ الی ۴ ماه شما - وزیر نیرو - و همکاران تان با یک شیب ماهانه انجام اقدامات را نشان دهید که به سمت خوبی حرکت می‌کند و سرو سامان گرفته است. همچین لازم است کمیسیون انرژی و وزارتخانه مربوط ظرف یک هفته جدول را به مجلس بیاورد.