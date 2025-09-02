پخش زنده
اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ از تشکیل «کارگروه تدوین مقررات اجراهای حرفهای تئاتر در تماشاخانههای دولتی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروهی ۹ نفره برای تدوین آییننامهها و مقررات اجراهای حرفهای تئاتر در تالارهای دولتی تشکیل داد تا با مشارکت ذینفعان، الگویی جامع، کیفی و عدالتمحور در عرضه آثار نمایشی ایجاد شود.
این کارگروه مأموریت دارد پیشنویس آییننامهها و شیوهنامههای مرتبط با تولید و اجرای آثار نمایشی در تالارهای دولتی را تدوین و برای تصویب به معاونت امور هنری ارائه کند.
بر اساس اهداف اعلامشده، کارگروه موظف است منافع اصناف، انجمنهای صنفی و دیگر ذینفعان در گونهها و نسلهای مختلف تئاتر را در فرآیند سیاستگذاری و تدوین مقررات در نظر بگیرد و در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی برای بررسی تخصصی تشکیل دهد.
چشمانداز این کارگروه، دستیابی و رسیدن به نگرش و الگویی جامع برای اجرای حرفهای تئاتر در تماشاخانههای دولتی بر مبنای راهبردهای فرهنگی، کیفیتمدار و عدالتمحور عنوان شده است.
از سوی دیگر تقویت رویکرد فرهنگی و هنری عرصه حرفهای تئاتر به مخاطب در مقابل رویکرد صرفاً تجاری آثار نمایشی، اهمیت ضابطهمندی در انتخاب و ارائه حرفهای تئاتر، مشارکت ذینفعان در وسیاستگذاری و تعیین ضوابط حاکم بر انتخاب و عرضه حرفهای تئاتر، تأمین عادلانه حقوق هنرمندان در بهرهوری از امکانات و عرضه دولتی تئاتر براساس شاخههای حرفهای.
همچنین فراهمسازی ضابطهمند برای ورود جوانان به عرصه حرفهای از جمله ارزشهای مورد تأکید این کارگروه است.
در این کارگروه شفافیت در انتشار مذاکرات و مصوبات برای اطلاع دقیق ذینفعان و عموم جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.
«کارگروه برای تدوین آییننامهها و مقررات اجراهای حرفهای تئاتر در تالارهای دولتی» این کارگروه وظیفه دارد پیشنویس مقررات اجرایی برای تماشاخانههای دولتی را بر اساس اولویتهای عرضه فرهنگی و کیفی تئاتر طراحی و اجرا کند. همچنین الویت فرهنگی، شاخصهای حرفهای اجرا و مولفههای مورد نیاز برای تشخیص هنرمندان و گروههای حرفهای مطابق قوانین و مقررات تدوین کند. همچنین تدوین پیشنویس مقررات تخصصی برای تعیین سازوکار پذیرش درخواستها و انتخاب آثار متناسب با هر تماشاخانه از دیگر ماموریتهای این کارگروه به شمار میرود.
اعضای این کارگروه ۹ نفر هستند که شامل مدیرکل هنرهای نمایشی یا نماینده او بهعنوان رئیس کارگروه، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی یا نماینده تامالاختیار او بهعنوان دبیر، مدیر مجموعه تئاتر شهر، مدیر تالار سنگلج، مدیر تالار هنر، دو نماینده از خانه تئاتر که به انتخاب خانه تئاتررسیده و دو هنرمند برجسته صاحب نظر به انتخاب مدیرکل هنرهای نمایشی میشود.
بر اساس فرآیند مصوب، مقررات پیشنهادی کارگروه پس از بررسی و تأیید مدیرکل هنرهای نمایشی و مشاور حقوقی معاونت امور هنری، برای تصویب نهایی به معاون امور هنری ارسال خواهد شد و پس از تأیید، لازمالاجرا خواهد بود.