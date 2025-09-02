پخش زنده
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «پایش شاخصهای کلان بخش برق سال ۱۴۰۳» اعلام کرد: با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی و رشد تولید برق، میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در این بخش تنها حدود ۵ درصد بوده است.
به گزرش خبرگزاری صدا و سیما، این گزارش اعلام کرد: ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ هزار و ۵۷۹ مگاوات رسید که معادل ۳۴ درصد از هدف برنامه هفتم است، اما شکاف میان تولید و مصرف همچنان افزایش یافته و بار تأمیننشده در اوج مصرف به ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات رسیده است؛ رقمی بسیار فراتر از هدف مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات تعیینشده در برنامه.
بخش صنعت با ۳۶ درصد سهم، بزرگترین مصرفکننده برق در این سال بود و مصرف کل برق کشور ۳۴۰ میلیارد کیلووات ساعت با رشد ۲.۲ درصد نسبت به سال قبل گزارش شده است.
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تنها ۳.۶ درصد از هدف ۱۲ هزار مگاواتی برنامه هفتم محقق شده و مصرف سوخت مایع نیروگاههای حرارتی به دلیل کمبود گاز طبیعی ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.
از نظر اقتصادی، متوسط تعرفه برق صنایع ۶,۳۳۳ ریال و بخش خانگی ۲,۲۳۱ ریال بوده و سهم معاملات برق در بورس انرژی تنها به ۲۹ درصد رسیده که کمتر از نیمی از هدف ۶۰ درصدی است.
کارشناسان مرکز پژوهشها بر این باورند که رشد کند ظرفیت نیروگاهی و عدم مدیریت موثر تقاضای برق، اصلیترین چالشها در تحقق اهداف برنامه هفتم هستند و ادامه روند فعلی، دستیابی به اهداف را در پایان دوره با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.