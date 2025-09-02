معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از افزایش ۴۸ درصدی متوسط درآمد‌ها و بالا رفتن ۴۳ درصدی هزینه خانوار‌های نقاط شهری استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرهاد ذوقی اظهار کرد: طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار‌ها همه‌ساله به‌منظور برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان آذربایجان شرقی به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: اهمیت این طرح در امکان بررسی روند مصرف کالا‌ها و خدمات، مطالعه روابط متقابل ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی خانوارها، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد، امکان بررسی خانوار‌های زیرخط فقر و سرانجام نقش مهم آن در تامین اطلاعات مورد نیاز حساب‌های ملی و منطقه‌ای به‌خصوص در بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی است.

ذوقی گفت: بر اساس نتایج مرکز آمار ایران از نتایج هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی میزان متوسط درآمد خانوار‌های شهری استان در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۷.۶ درصدی از ۲۲۱۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۷۳ میلیون ریال رسیده است و این میزان افزایش در کل کشور نیز حدود ۳۳.۶ درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی افزود: همچنین در این سال میزان متوسط درآمد خانوار‌های روستایی استان به ۲۲۴۵ میلیون ریال رسیده است که در مقایسه با درآمد ۱۶۴۳ میلیون ریالی سال ۱۴۰۲، به میزان۳۶.۸ درصد افزایش را نمایش می‌دهد. مقدار متناظر برای کل کشور نیز حدود ۳۴.۹ درصد بوده است.

وی ابراز داشت: در همین زمان میزان متوسط هزینه کل خانوار‌های شهری استان از ۱۴۴۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۴۳.۲ درصدی در هزینه‌های خانوار‌های شهری استان در این سال است.

ذوقی اضافه کرد: همزمان در کل کشور این افزایش در حدود ۳۰.۴ درصد بوده و میزان هزینه کل خانوار‌های روستایی استان نیز از ۹۱۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶۳ میلیون رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۲۷ درصدی در هزینه‌های خانوار‌های روستایی استان است این افزایش در کل کشور حدود ۳۰.۷ درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: محاسبه نشان می‌دهد درآمد خانوار‌های شهری استان از متوسط کشور ۱۵۹ میلیون ریال کمتر بوده و در نقطه مقابل درآمدها، میزان متوسط هزینه‌های خانوار‌های استان نیز ۶۲۸ میلیون ریال از متوسط هزینه‌های خانوار‌های کشور کمتر بوده است.

وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ درآمد خانوار‌های روستایی استان از متوسط کشور ۲۳۱ میلیون ریال بیشتر بوده است و در نقطه مقابل درآمدها، میزان هزینه‌ها نیز ۲۸۳ میلیون ریال از متوسط خالص هزینه‌های خانوار‌های روستایی کشور کمتر بوده است.

ذوقی یادآور شد: در جمع‌بندی کلی افزایش قابل‌توجه هزینه خانوار‌های شهری استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به کشور و دانستن نرخ تورم ۳۰.۹ درصدی برای نقاط شهری و ۲۸.۸ درصدی برای نقاط روستایی نشانگر روند ناترازی در هزینه‌های زندگی نقاط شهری و روند مناسب‌تر آن در نقاط روستایی استان است.