در نشستی با حضور نمایندگان منابع طبیعی و معاونت بهداشت معضل پایش و ساماندهی مجتمع پردازش و دفع پسماند‌های آرادکوه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرپرست اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: جلسه کمیته پایش مجتمع پردازش و دفع پسماند‌های آرادکوه با حضور نمایندگان منابع طبیعی، بازرسی استانداری تهران، معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین نمایندگان مجتمع آرادکوه برگزار شد.

مریم مفتاحی با اعلام این خبر گفت: این نشست با هدف بررسی روند اجرای مصوبات گذشته و ارائه گزارش اقدامات اصلاحی در سالن جلسات سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تشکیل شد.

وی اظهار داشت: کاهش مشکلات ناشی از نشت شیرابه ناوگان حمل پسماند، ساماندهی مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند در باقرشهر و کهریزک، تکمیل قرارداد تصفیه خانه شیرابه، احیای تصفیه خانه غیرفعال آرادکوه، مدیریت پسماند‌های پزشکی، تعیین تکلیف زباله سوز و اتصال آنلاین داده‌های خروجی آن به سامانه محیط زیست از مهم‌ترین موضوعات این نشست بود.

مفتاحی افزود: در این نشست مقرر شد، دستگاه‌های مسئول در مهلت مقرر گزارش‌های تکمیلی خود را ارائه کنند و هماهنگی لازم با فرمانداری ری و شهرداری‌های باقرشهر و کهریزک برای رفع نواقص انجام پذیرد.