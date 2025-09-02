پخش زنده
با توجه به استقبال مخاطبان، فصل سوم برنامه علمی و گفتوگومحور «پایاننامه» در حال تولید است و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقهمند برای حضور در این برنامه دعوت به عمل آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «پایاننامه» که با محوریت معرفی و بررسی دستاوردهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شبکه چهار سیما پخش میشود، با توجه به لطف و استقبال مخاطبان، وارد مرحله تولید فصل سوم خود شده است.
در همین راستا، تیم تولید برنامه از تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشتهها و دانشگاههای مختلف دعوت میکند در صورت علاقهمندی به حضور به عنوان شرکتکننده در فصل جدید این برنامه، مشخصات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۴۵ یا لینک https://irandoc.ac.ir/Payanname ارسال کنند.