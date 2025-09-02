به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این نشست کارشناسان و فعالان محیط زیست ، مدیران کل محیط‌زیست استان‌های سمنان ، اصفهان، کرمان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، رئیس پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و جمعی از مسئولان استان سمنان حضور داشتند .

برنامه‌ریزی هماهنگ برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به عنوان گونه ای ارزش و در معرض خطر انقراض ، مدیریت کانون‌های گرد و غبار محور این نشست مدیریتی بود.

شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این جلسه با تأکید بر اهمیت حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به عنوان نماد طبیعت ایران گفت: یوز نه تنها یک گونه در خطر انقراض، بلکه نماد هویت طبیعی و زیست‌بوم کشور است و حفاظت از آن وظیفه ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی جاده‌های عبور یوز، رعایت سرعت تعیین‌شده خودروها، نصب روشنایی در بخش‌های حادثه‌خیز و رفع تعارضاتی مانند حضور شتر‌های سرگردان افزود: تسهیلات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت متخصصان ملی و بین‌المللی برای تبادل تجربه در مرکز تکثیر یوزپلنگ در توران استفاده می‌شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: کاهش تعارضات برای حفاظت از یوزپلنگ یک ضرورت است و آموزش جوامع محلی و جلب مشارکت آنان از رویکرد‌های این سازمان در حفاظت از محیط‌زیست است.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه سمنان در خط مقدم حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در قرار دارد،گفت : آموزش، فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی به مردم و تقویت مشارکت مردمی نقشی مهم در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی دارد و برنامه دقیق و زمان‌بندی شده برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیاز است.

احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: تعامل بین اقتضای حفاظت محیط‌زیست و معیشت مردمی به منظور تقویت همراهی و مشارکت مورد توجه باشد.

سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان نیز در توجه کمیته استانی حفاظت از یوزپلنگ به ترغیب مودیان مالیاتی در طرح نشان‌دار کردن مالیاتی و تامین ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح ایمن‌سازی قلمرو یوزپلنگ را خواستار شد.

امیر عمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان هم با بیان اینکه آشکارسازی مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی در اولویت کاری این اداره‌کل است گفت: ۲۰ تابلوی هشدار با رعایت استاندارد، ۲۸۴ اصله برق برای تقویت روشنایی، کاهش سرعت ۱۱۰ به ۹۰ کیلومتر بر ساعت، نصب ۶ دوربین کنترل میانگین سرعت، امضا قرارداد ۲۶ کیلومتر حصارکشی از جمله اقدام‌هاست.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان نیز در این همایش گفت: بهره‌برداران ذخیره‌گاه زیست‌کره توران برای شترداری مجوزی از جهادکشاورزی نمی‌گیرند و مدیریت این موضوع نیازمند کارگروهی است.

محمدرضا قاسمی افزود: طبق بررسی‌ها ۲هزار و ۴۰۰ شتر در خارتوران وجود دارد که امسال حدود چهار درصد افزایش جمعیت دارد و با توجه به گستردگی پهنه ذخیره‌گاه زیست‌کره خارتوران فشار زیادی به مرتع نمی‌آورد.

وی تاکید کرد: درنظرگرفتن جایگزین برای تامین معیشت برای تقویت همراهی بومیان در زمینه مدیریت جمعیت دام در ذخیره‌گاه زیستکره توران ضروری است.