به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی شرایط جوی را این گونه توصیف کرد: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی حاکی از تداوم جریانات شرقی طی دو روز آینده است که احتمال انتقال گردوغبار از بیابان‌های نواحی مرکزی به استان به ویژه در ساعات بعدازظهر امروز (سه شنبه) وجود دارد.

از چهارشنبه تا جمعه به دلیل عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو از نواحی شمالی کشور بر میزان ابرناکی هوا و سرعت وزش باد طی این مدت افزوده خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی روز‌های آینده دمای هوا نوسان محسوسی نخواهد داشت و وضعیت فعلی دما کم و بیش تداوم خواهد یافت.