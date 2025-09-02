به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه آکسیوس، کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک، روز دوشنبه به دولت ترامپ هشدار جدی داد کشورش تنها مایل به امضای توافق‌های امنیتی در زمینه مهاجرت و مبارزه علیه کارتل‌ها است که مبتنی بر فرمانبرداری مکزیک از آمریکا نباشد.

شینباوم در بحبوحه درخواست‌های در حال تغییر و نامنظم ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر و در عین حال تهدید اعمال تعرفه بر مکزیک، با فشار از سوی دولت آمریکا رو‌به‌رو شده است. اولین سخنرانی سالانه شینباوم پس از گزارش‌هایی مبنی بر دستور مخفیانه ترامپ به پنتاگون برای بررسی حملات نظامی به کارتل‌ها در داخل خاک مکزیک صورت گرفت، دستوری که خشم مکزیکی‌ها را در سراسر این کشور برانگیخت.

از زمان روی کار آمدن ترامپ، شینباوم به خاطر نحوه برخورد با همتای آمریکایی اش مورد ستایش قرار گرفته است. این در حالی است که در این مدت آمریکا دست به اخراج‌های گسترده زده و از کشور‌های آمریکای لاتین خواسته که به توقف مهاجرت کمک کنند.

شینباوم در سخنرانی خود خطاب به مردم مکزیک گفت: کشورش در واکنش به تعرفه‌های جدید احتمالی وضع شده از سوی دولت ترامپ، تنها نیست. او گفت: مکزیک کشوری با کمترین میانگین درصد تعرفه در جهان است و ما همچنان با وزارتخانه‌ها و ایالت‌های محتلف در آمریکا همکاری می‌کنیم.

وی گفت: دو طرف به چارچوبی برای توافق تجاری نزدیک شده‌اند و مکزیک اواخر این هفته میزبان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. شینباوم گفت: ما این را به روشنی بیان کرده‌ایم که اساس این تفاهم، مسئولیت مشترک، اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت و قلمرو و همکاری بدون وابستگی خواهد بود.

آمریکا به همکاری مکزیک در پذیرش مهاجران و مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر نیاز دارد، کاری که ترامپ حتی شینباوم را به خاطر انجام آن تحسین کرده است. ماه گذشته، مکزیک ۲۶ قاچاقچی مواد مخدر مظنون به عضویت در رده‌های بالای کارتل‌ها قاچاق به آمریکا را مسترد کرد. از جمله این افراد چندین نفر مرتبط با گروه‌هایی از جمله کارتل سینالوآ بودند که دولت ترامپ آنها را به فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی قرارداده است. این استرداد‌ها پس از ماه‌ها فشار از سوی ترامپ انجام شد، که تهدید کرده بود اگر مقامات مکزیکی اقدامات کافی برای متوقف کردن جریان مواد مخدر انجام ندهند، بر علیه مکزیک تعرفه‌های سنگین وضع خواهد کرد.

شهروندان مکزیکی تهدید به حمله نظامی به خاک مکزیک را تهاجمی با پیشینه تاریخی عمیق کشور خود می‌دانند. آمریکا در سال ۱۸۴۶ به مکزیک حمله کرد و نیمی از خاک آن کشور را تصرف کرد که در حال حاضر بیشتر جنوب غربی آمریکا را تشکیل می‌دهد.

برخی از جمهوری‌خواهان در کنگره، مانند سناتور تد کروز، خواستار آن هستند که مکزیک به طور تهاجمی و مانند کاری که نایب بوکله رئیس جمهور السالوادور با کارتل مارا سالواتروچا انجام داد، با این کارتل‌ها مقابله کند.

شینباوم با محدودیت‌هایی در میزان سازگاری خود با ترامپ مواجه است، ترامپی که در بخش‌هایی از مکزیک به دلیل اظهارات نژادپرستانه گذشته‌اش درباره مکزیکی‌ها، محبوبیتی ندارد.

در عین حال، شینباوم در تلاش است تا از اعمال هرگونه تعرفه جدید از طرف آمریکا که به شدت به اقتصاد مکزیک آسیب می‌رساند و باعث مهاجرت بیشتر به آمریکا می‌شود، جلوگیری کند.