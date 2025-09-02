پخش زنده
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز تلاش دشمنان ایران اسلامی برای ضربه زدن به کشور ما مضاعف و تشدید شده است و آنها از عظمت و اقتدار این کشور عصبانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای سهشنبه در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی استان خوزستان در محل گیت بوستان اهواز بیان کرد: دشمن با همه ابزار و جنودش به میدان آمده به همین دلیل باید بسیار مواظب نفاق و نفوذ و سایر کیدها و توطئههای دشمن باشیم.
وی افزود: باید نسبت به تقویت وحدت و انسجام ملی اهتمام داشته باشیم، چون این موضوع در جریان دفاع مقدس اخیر بسیار اثر گذار بود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: ما کارگزاران و مسئولان نظام به هیچ وجه نباید از مردم جدا شویم و تحت هیچ شرایطی نباید خدمت بیمنت به آنها را فراموش کنیم؛ دشمن سرمایهگذاری کرده تا به زعم باطل خویش مردم را از نظام جدا کند و ما باید این توطئه دشمن را خنثی سازیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: خوزستان استانی با تاریخی کهن و مردمانی غیور است که مستحق خدمت بیمنت هستند و اگر در خدمترسانی به این مردم غیور کوتاهی کنیم خودمان را نخواهیم بخشید.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای عنوان کرد: در خوزستان و سایر استانهای کشور مشکلاتی وجود دارد و برخی از آنها مزمن شده است، اما باید توجه داشت که سخن گفتن از مشکلات بدون ارایه مسیر درست و راهحل، مسئلهای را حل نمیکند.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه درها برای نقد باز است و همزمان از ناقدان میخواهیم که ارائه راهکار نیز بدهند و مطمئن باشند که راهحلهای ارائه شده از سوی آنها، حتما مورد بررسی و مداقه قرار میگیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور، عملیاتیسازی «سند تحول و تعالی» را سرلوحه امور خود قرار دهند و برای اجراییسازی این سند، ستاد پیگیری تشکیل شده و البته راه اصلاح آن نیز بسته نشده است و موارد دارای عیب و ایراد در این سند را اصلاح میکنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: اهتمام همه مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به ویژه در استان خوزستان باید این موضوع باشد که با اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژهای، ورودی پروندهها به مراجع قضایی را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: بار دیگر تاکید میکنم که همگان در دستگاه قضایی باید در قبال مراجعان، رفتار مناسب داشته باشیم و آنها را تکریم کنیم که این کار جنبه تربیتی داشته و از رای و حکم ما اثر بالاتری دارد.
رییس دستگاه قضا بیان کرد: همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور به ویژه در خوزستان باید نسبت به محکم بودن آرا اهتمام ویژه داشته باشند و آرای صادره از تمامی مراجع و محاکم قضایی باید در نهایت اتقان باشند و میزان نقض آرا در مراجع بالاتر به پایینترین سطح خود برسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: وقتی آرای یک مرجع قضایی به کرات نقض میشود و یا در قبال آرای آن مرجع قضایی به کرات درخواست ماده ۴۷۷ میشود، مقامات قضایی ذیربط بررسیها و پیگیریهای لازم را به عمل آورند و چرایی این موضوع را مورد تتبع قرار دهند.
وی عنوان کرد: همواره تلاش بر این است تا محکومانی که در زندان ماندنشان ضرورت ندارد آزاد شوند؛ البته مبادا عناصر و مجرمانی که آزادیشان برای امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان خطرناک است از زندان آزاد شوند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: همچنین همواره تاکید خطاب به مقامات دادستانی آن است که مبادا قرارهای تامینی برای متهمان به گونهای صادر شود که آنها از تودیع این قرارها عاجز بمانند و در شرایطی که زندان رفتنشان ضرورتی ندارد، بازداشت شوند.
در ادامه این آیین رییس کل دادگستری خوزستان نیز طی سخنانی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون شاهد کاهش ۴۶ درصدی موجودی پروندههای محاکم خوزستان بودیم و طی سه سال اخیر تصمیم نهایی برای ۲۶۴ پرونده کثیرالشاکی استان اتخاذ شده که بیش از ۲۴۰ هزار شاکی داشتند.
علی دهقانی با اشاره به دیگر دستاوردهای دستگاه قضای استان افزود: همچنین ۸۷ درصد از اراضی کشاورزی استان تثبیت مالکیت شده و طی سه سال اخیر ۷۸ واحد تولیدی استان در نتیجه پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، احیا شدند.
وی افزود: همچنین در زمینه پروندههای مُسن بالاتر از یک سال استان، بیش از ۲۴ هزار فقره کاهش پرونده را طی سه سال گذشته شاهد بودیم.
دهقانی عنوان کرد: امروز میزان ابلاغهای الکترونیک در سطح استان خوزستان به ۹۸ درصد رسیده و دادگستری استان خوزستان امروز در مصلی نماز جمعه، دارای میز خدمت دایمی است و به مردم خدمات رایگان ارائه میدهد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه طی پنج ماه نخست امسال بیش از ۸۰ هزار پرونده به دادگاههای صلح استان خوزستان وارد شده گفت: میانگین زمان رسیدگی به این پروندهها به ۳۹ روز رسیده است.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه صبح امروز (سهشنبه) از طریق فرودگاه شهید سلیمانی اهواز و با استقبال استاندار خوزستان وارد این استان شد.