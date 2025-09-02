به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه امروز- سه‌شنبه ۱۱ شهریور- در نشست خبری با اصحاب رسانه به بیان مهمترین تحولات، تصمیمات و اقدامات دستگاه دیپلماسی پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای این نشست ضمن تسلیت به مردم مسلمان یمن و فلسطین به مناسبت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن در جریان تجاوز نظامی اسرائیل، گفت: این اقدام جنایت جنگی آشکار و نقض آشکار قواعد بین‌الملل و نشانگر ماهیت رژیم اسرایلیی بود که هیچ حد و روزی را نمیشناسد.

بقائی افزود: این اقدام همزمان با تشدید نسل کشی در غزه و کرانه باختری بود و شاهد کشتار مردم فلسطین هم بر اثر بمباران و شلیک مسقیم گلوله در صف غذا و هم گرسنگی و تشنگی بودیم.

نزدیک ۲۵۰۰ نفر فقط در صف غذا کشته شدند و به طور متوسط هر روز ۱۰۰ فلسطینی بی‌گناه قتل عام می‌شوند و سازمان ملل و جامعه جهانی به دلیل حمایت آمریکا از این رژیم از هر اقدام موثر برای قطع این کشی کوتاهی دارد اما افکار عمومی بین‌المللی از جمله رسانه و خبرنگاران در انجام رسالت خود در اطلاع رسانی به افکار عمومی در صف اول قرار داشتند.

۲۵۰ رسانه بین‌المللی به نشانه اعتراض به کشتار خبرنگار صفحه اول خود را سیاه کردند که نشانه انزجار جامعه جهانی از نسل کشی است و پیامی به حامیان اسراییل است تا اقدامات خود را تمام کنند.

آمریکا در یک دهه گذشته، بارها روندهای دیپلماتیک با ایران را برهم زده‌است

سخنگوی وزرات امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزیر امور خارجه آمریکا همزمان با استقبال از تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع فرایند موسوم به اسنپ بک، از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با ایران سخن گفته، اروپا هم یکی از سه شرط خود را، گفتگوی مستقیم ایران-امریکا ذکر کرده‌اند.

آیا ایران حاضر به پذیرش این شرط برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای شورای امنیت است، گفت: اصولاً در رابطه با آمریکا همیشه باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ما در میانه یک روند مذاکراتی با تعرض رژیم صهیونیستی و همراهی آمریکا مواجه شدیم. قطعاً نمی‌توانیم در مورد آینده بدون توجه به تجارب گذشته صحبت کنیم.

بقائی افزود: آمریکا در طی ۱۰ سال گذشته دست‌کم دو یا سه بار روندهای دیپلماتیک را بر هم زده است. برجام وجود داشت اما در سال ۲۰۱۷ به‌طور یک‌جانبه و بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای از آن خارج شد.

در آخرین مورد نیز هم‌زمان با روند مذاکراتی، رژیم صهیونیستی با هماهنگی و همکاری آمریکا حملات غیرقانونی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد. این موارد نشان می‌دهد که آمریکا از ابتدا حسن نیت نداشت.

اگر به بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا نگاه کنیم، استقبال از آغاز روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، حمایت کشورهای اروپایی از این اقدام، و توصیف آن به‌عنوان اقدامی در راستای دستور رئیس‌جمهور آمریکا، همگی نشان می‌دهد که آمریکا از همان ابتدای ورود دولت جدید به کاخ سفید، برنامه‌اش بر هم زدن برجام و تحمیل فشارهای غیرقانونی علیه ایران بوده است.

ایران، چین و روسیه معتقدند سه کشور اروپایی صلاحیت قانونی برای توسل به اسنپ‌بک را ندارند

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص گمانه‌زنی‌ها یا احتمالات درباره مکانیسم ماشه، مربوط به امکان تمدید موقت یا کوتاه‌مدت این توافق که روسیه و چین نیز در این زمینه پیشنهادی ارائه داده‌اند، گفت: ما در تماس نزدیک با روسیه و چین هستیم. روسیه و چین مواضع خود را در مخالفت با اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به نامه مشترک وزرای امور خارجه ایران، چین و روسیه در این خصوص گفت: در این زمینه، ما موضع مشترکی داریم؛ اعتقاد هر سه کشور این است که اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی، به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد و دلایل دیگر، صلاحیت قانونی برای توسل به سازوکار حل اختلاف که در واقع معنای دیگر آن، آغاز روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت است، را ندارند.

بقائی ادامه داد: به تبع آن، بحث تمدید توافق باید در کنار این موضوع دیده شود. در عین حال، تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱، موضوعی است که باید در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود و صلاحیت آن به این شورا تعلق دارد. ما در تماس و رایزنی با چین و روسیه، همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا آنچه در راستای منافع ملی ایران است محقق شود

افکار عمومی منطقه، نقش‌آفرینی مخرب تونی بلر را فراموش نکرده‌اند

سخنگوی وزرات امور خارجه درباره نقشی که رسانه‌ها مدعی شده‌اند تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، در موضوع غزه بر عهده گرفته است و اینکه با توجه به سابقه تونی بلر در اقدامات مشکل‌ساز در منطقه، موضع ایران گفت: همین که رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به نقش‌آفرینی افرادی مانند آقای تونی بلر این‌قدر حساس هستند، خود نشانگر یک واقعیت است؛ و آن واقعیت چیزی جز سابقه این افراد در مداخلات غیرقانونی در کشورهای منطقه نیست؛ مداخلاتی که تبعات بسیار هولناکی برای کشورهای منطقه به‌جا گذاشت.

وی خاظرنشان کرد: اتفاقی که در زمان تونی بلر رخ داد، دروغ بزرگِ وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بود؛ حمله غیرقانونی به عراق و کشتار صدها هزار نفر از مردم بی‌گناه آن کشور. تبعات این اقدام را هنوز هم می‌بینیم. این‌ها بخشی از دستاوردهای نقش‌آفرینی تونی بلر در منطقه ماست.

بقائی ادامه داد: در موضوع فلسطین، حساسیت حتی قابل قیاس با گذشته نیست؛ چرا که همین امروز نسل‌کشی در حال وقوع است. به عبارتی می‌توان این اتفاقات را در کنار هم به‌عنوان نشانه‌هایی از یک بحران اخلاقی ریشه‌دار در رویکرد حکمرانی کشورهای غربی دانست. شما به‌راحتی به دنبال حذف یک ملت و بیرون راندن آن‌ها از سرزمین‌شان هستید، برای اینکه در جای آن منافع یا کسب‌وکاری به دست بیاورید. این واقعاً در تاریخ بی‌سابقه است. بنابراین، حساسیت افکار عمومی نسبت به نقشی که امثال تونی بلر قرار است در این زمینه بر عهده بگیرند، بسیار به‌جا و منطقی است.

هیچ تصمیمی درباره ادامه دو دور مذاکراتی که با آژانس داشتیم، گرفته نشده است

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تداوم مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: تا کنون، هیچ تصمیمی درباره ادامه دو دور مذاکراتی که با آژانس داشتیم، گرفته نشده است. قطعاً اقدام سه کشور اروپایی آثار و تبعات خود را در سایر حوزه‌ها نشان داده و نشان خواهد داد. این اقدام سه کشور اروپایی بسیار غیرمسئولانه و غیرمنطقی بوده و علاوه بر آن، ما معتقدیم از لحاظ حقوقی و قانونی نیز هیچ مبنایی نداشته است.

وی ادامه داد: تاکنون دو دور مذاکرات با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی با آژانس برگزار شده است؛ این مذاکرات در سطح معاون مدیر کل آژانس بوده و تاکنون به نتیجه نهایی مشخصی منجر نشده است. ورود دو بازرس آژانس نیز صرفاً برای بارگذاری سوخت رآکتور اتمی بوشهر بود که طبق عرف و مقررات موجود، باید انجام می‌شد تا از تداوم کار نیروگاه اتمی اطمینان حاصل شود. در حال حاضر بازرسی در ایران انجام نمی‌شود و بازرسی حضور ندارد.

اسماعیل بقائی افزود: تماس ما با آژانس همچنان برقرار است، زیرا ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقتنامه جامع پادمان است و این ارتباط‌ها در سطح نمایندگی ما در وین ادامه دارد. با این حال، در رابطه با تدوین شیوه‌نامه تعامل پس از تحولات جدید و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، در چارچوب مصوبه مجلس، کار نهایی نشده و همچنان در مرحله تصمیم‌گیری است.

اروپا توان و اراده‌ای برای ایفای نقش طبق تعهدات برجامی خود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تناقضات دولت‌های غربی در برخورد با ایران گفت: در هر دو مورد هم تجاهل وجود دارد و هم تغافل آگاهانه. وقتی صحبت از برجام می‌کنند ـ به‌ویژه سه کشور اروپایی و سخنان وزیر خارجه انگلیس ـ باید پرسید شما از کدام برجام سخن می‌گویید؟ اینکه ایران متهم می‌شود به عدم اجرای تعهدات برجامی، واقعاً ادعایی منافقانه و کاملاً همراه با سوءنیت است. طرف‌هایی که خودشان از سال ۲۰۱۸ در اجرای تعهدات‌شان طبق برجام قصور کردند، به هیچ عنوان در جایگاهی نیستند که ایران را متهم به نقض تعهدات برجامی کنند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات ایران واکنشی به خروج یک‌جانبه آمریکا و تعلل طرف‌های اروپایی در انجام تعهدات‌شان بود؛ خاطرنشان کرد: اقدامی که ایران انجام داد کاملاً قانونی و در چارچوب برجام بود. بنابراین، با علم به اینکه هیچ صلاحیت قانونی برای اتهام‌زنی به ایران ندارند، چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند. متأسفانه، وقتی هم از دیپلماسی حرف می‌زنند، منظورشان وادار کردن ایران به پذیرش درخواست‌های یک‌سویه و زیاده‌خواهانه است.

بقائی خاطرنشان کرد: تصور کنید اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی که زمانی به‌عنوان میانجی مذاکرات منتهی به برجام عمل می‌کردند، اکنون نقش خود را به ابزار فشار و درخواست برای کشاندن ایران به مذاکره با آمریکا تغییر داده‌اند؛ یعنی عملاً اعتراف به اینکه نه توان و نه اراده‌ای برای ایفای نقش طبق تعهدات برجامی خود قائل نیستند.

وی با اشاره به بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا آن را بسیار رسواکننده خواند و افزود: چرا که صراحتاً اقدام سه کشور اروپایی را در راستای اجرای دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا توصیف کرد. گزارش‌های متعدد رسانه‌ای که همین دیروز و امروز منتشر شده نیز نشان می‌دهد که این سه کشور اروپایی بنا به خواست رژیم صهیونیستی و آمریکا، روند بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی شورای امنیت را آغاز کرده‌اند.

واقعاً متأسفیم که از فرصت نشست‌ شورای همکاری خلیج فارس برای تکرار برخی ادعاها علیه ایران استفاده می‌شود

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس که دیروز منتشر شد و همچنین موضع ایران درباره دو بحث اصلی، یعنی جزایر ایرانی و میدان نفتی مشترک آرش، گفت: ما تقریباً به تفصیل، طی بیانیه‌ای که امروز صبح منتشر شد، مواضع خود را درباره این بیانیه اعلام کردیم. در این بیانیه تأکید کردیم که تکرار ادعاهای ارضی، که به منزله چشم‌داشت ارزی علیه بخشی از قلمرو یک دولت مستقل است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این ادعاها و تکرار آن‌ها هیچ حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند و تنها به سوءتفاهم‌ها دامن می‌زند، در شرایطی که منطقه باید با صدای واحد علیه خطر اصلی یعنی توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم مسلمان در فلسطین اشغالی، همصدا و همگام شود.

وی ادامه داد: ما واقعاً متأسفیم که از فرصت این نشست‌ها برای تکرار برخی ادعاها علیه ایران استفاده می‌شود. قاعدتاً این ادعاها هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مرتبط با این جزایر ایجاد نمی‌کند و هیچ تأثیری بر حاکمیت نافذ و قطعی ایران بر این بخش از سرزمین خود ندارد. در رابطه با میدان آرش نیز تأکید کردیم که بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات، ادعاهای یک‌جانبه در مورد این میدان را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم. ما همواره بر گفتگوهای دو جانبه با کویت برای رسیدن به یک توافق و تفاهم منصفانه و پایدار در خصوص این میدان مشترک تأکید کرده‌ایم و همچنان آماده ادامه این مذاکرات هستیم

هر کشور یا جریانی که با طرح امحای جمعی مردم فلسطین همراهی کند، باید پاسخگو باشد

سخنگوی وزرات امور خارجه درباره تداوم کشتار مردم غزه گفت: اقدامی که امروز در غزه در جریان است، ادامه‌ نسل‌کشی است؛ نسل‌کشی با ابزار خشونت، کشتار مردم، غیرقابل سکونت کردن حدود ۹۰ درصد از باریکه غزه، و تحمیل قحطی، گرسنگی و تشنگی بر مردم، با هدفی آشکار، بیرون راندن ساکنان اصلی فلسطین از سرزمین خودشان.

وی ادامه داد: طبیعتاً هر فرد، کشور یا جریانی که به هر نحو با این توطئه و طرح امحای جمعی مردم فلسطین همراهی کند، باید پاسخگو باشد و به‌عنوان همدست و شریک جنایت شناخته شود. سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نیز مسئولیتی بسیار سنگین در این زمینه بر عهده دارند. بنابراین، مباحثی که امروز در رسانه‌ها مطرح می‌شود مبنی بر انتقال ساکنان غزه به مناطق دیگر، چیزی نیست جز ادامه همان طرحی که رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا و برخی کشورهای غربی طراحی کرده و طی دو سال اخیر در حال اجراست.

دیپلماسی، توپ‌بازی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران مدعی شده است که کشورهای اروپایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست به چنین اقدامی زده‌اند و اکنون توپ در زمین آمریکاست. همچنین وزیر امور خارجه آلمان مهلت ۳۰ روزه‌ای را برای یافتن راه‌حلی از طریق مذاکره اعلام کرده است، گفت:

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی، توپ‌بازی نیست، گفت: اروپایی‌ها مدام از کلمه «توپ» استفاده می‌کنند و طوری وانمود می‌کنند که گویی خودشان بازیگر یا مذاکره‌کننده‌ای معتبر و دارای حسن‌نیت در این روند بوده‌اند. واقعیت این است که اروپایی‌ها نیاز دارند شجاعت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری متناسب با جایگاه خود را تقویت کنند تا بتوانند نقش مثبت و سازنده‌ای در روندهای دیپلماتیک ایفا کنند.

بقائی خاطرنشان کرد: اقدامی که سه کشور اروپایی انجام دادند در واقع واگذاری همه حقوق حاکمیتی خود در این موضوع خاص به طرف آمریکایی بود. اینکه سه کشور اروپایی، به عنوان اعضای باقی‌مانده برجام و بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱، یکی از مهم‌ترین شرط‌های عدم بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را منوط به گفتگوهای ایران با بازیگر دیگری کرده‌اند، خود نشانگر بی‌مسئولیتی و عدم حسن‌نیت آن‌هاست.

وی ادامه داد: اگر طرف آمریکایی، مذاکره‌کننده‌ای قابل اعتماد بود، در این سه تا چهار ماهه فرصت موجود از آن استفاده می‌کرد، نه اینکه در میانه مذاکرات با کمک رژیم صهیونیستی، میز مذاکره را منفجر کند. بنابراین برای مردم ایران و افکار عمومی جهان باید روشن باشد که این شعارها، تهدید همزمان، با علم به اینکه طرف مقابل از ابزار نظامی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده کرده، و صحبت از دیپلماسی در عین حضور مذاکره با طرف متجاوز، به روشنی نشان‌دهنده عدم حسن‌نیت و باور نداشتن این کشورها به دیپلماسی است.

محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران مهمترین تحولات سازمان شانگهای در اجلاس اخیر است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اهمیت سازمان شانگهای و حضور رئیس جمهور در اجلاس سران این سازمان گفت: اجلاس شانگهای یک رویداد مهم است. اگر اشتباه نکنم، این سومین بار است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو کامل در اجلاس سران شانگهای مشارکت دارد. بیست‌وپنجمین اجلاس، با توجه به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و نشست‌ها، مذاکرات و رایزنی‌هایی که در این چارچوب صورت گرفت، اهمیت مضاعفی داشت.

وی خاطرنشان کرد: روز گذشته نشست سران برگزار شد. صبح نشست شانگهای‌پلاس تشکیل شد و بعدازظهر نیز ملاقات‌های متعددی میان رئیس‌جمهور محترم کشورمان و همتایان ایشان از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان و تعدادی دیگر از کشورها انجام گرفت. همچنین ملاقات مهمی با دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شد.

بقائی افزود: شاید یکی از مهم‌ترین تحولات این نشست، مصوبه اجلاس بود که از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد. آنچه برای ما به‌طور خاص مهم است، محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و تأکید بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. ما پیش‌تر نیز در سازمان بریکس بیانیه‌ای مشابه در محکومیت این اقدامات گرفته بودیم و این برای کشورمان اهمیت دارد. مذاکرات و رایزنی‌ها امروز نیز ادامه خواهد داشت. امروز بعدازظهر دیدار رئیس‌جمهور با همتای چینی برگزار خواهد شد و ملاقات‌هایی با تعدادی دیگر از کشورها نیز در دستور کار است.

فردا هم رئیس‌جمهور کشورمان همراه با سایر شرکت‌کنندگان در یک برنامه ویژه مرتبط با تحولات جنگ جهانی دوم حضور خواهد داشت. مصوبات اجلاس هم بسیار مهم است؛ هم در حوزه مبارزه با چالش‌های نوظهور مانند تروریسم سایبری و جرایم سازمان‌یافته و هم در زمینه گسترش همکاری‌های تجاری، بانکی و انرژی. همچنین تعداد قابل توجهی سند چندجانبه در جریان نشست دیروز به تصویب رسید.

ادعای آمریکا مبنی بر تعهد به دیپلماسی، چیزی جز نفاق نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه فعال سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها نه تنها تناقضی با آمادگی مشتاقانه آمریکا برای دیپلماسی ندارد، بلکه آن را تقویت می‌کند، گفت: نیازی نیست دیپلمات باشید تا تناقض موجود در این موضع‌گیری‌ها را ببینید؛ تنها کافی است اندکی عقل سلیم وجود داشته باشد تا متوجه شوید که این حرف‌ها با هم سازگار نیستند. ما برای اثبات جدی نبودن طرف آمریکایی در دیپلماسی و مذاکره نیازی به بازگشت به گذشته‌های دور نداریم؛ همین چند ماه اخیر کافی است. آقای روبیو، وزیر خارجه کشوری است که دو روز قبل از قرار مذاکراتی، با واسطه رژیم صهیونیستی اقدام به حمله نظامی علیه ایران کرد و بعد خودش هم به این جنگ غیرقانونی علیه ایران پیوست.

بقائی ادامه داد: بنابراین، همان‌طور که اشاره شد، صحبت‌ها درباره اینکه از یک سو از ابزار ارعاب، فشار و تحریم استفاده شود و مهم‌تر از آن، متوسل به نیروی نظامی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد گردند، و همزمان گفته شود که متعهد به دیپلماسی هستیم، چیزی جز نفاق و عدم حسن نیت نیست و نمی‌توان آن را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد

آمریکا در تحولات بین‌المللی بی‌طرف نیست و بخشی از رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزرات امور خارجه گفت: تجربه به ما ثابت کرده است که آمریکا طرفی بی‌طرف نیست. آمریکا در طول این سال‌ها نشان داده که خود بخشی از رژیم صهیونیستی است و همواره مواضع این رژیم را به‌صورت یک‌سویه بر کشورهای منطقه تحمیل کرده است. بنابراین، آمریکا از هیچ جایگاه اخلاقی برای اینکه درباره دیگران سخن بگوید، برخوردار نیست.

تعامل ایران با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس و با نظر شورای امنیت ملی انجام خواهد شد

اسماعیل بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص بازرسی از ایران گفت: تعامل ایران با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس و با نظر شورای امنیت ملی انجام خواهد شد. با ذکر این نکته که تاکنون هیچ تصمیمی درباره نحوه کار و نحوه تعامل با آژانس، به غیر از آنچه هفته گذشته در مورد رآکتور اتمی بوشهر اتفاق افتاد، اتخاذ نشده است.

مداخلات آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین تازگی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ونزوئلا گفت: ایران هفته گذشته موضع خود را اعلام کرده است. از منظر تحولات جاری در آمریکای لاتین، اقدامات اخیر آمریکا را می‌توان به‌عنوان بازگشت به سیاست‌های استعماری آشکار و لخت و عریان تعبیر کرد. مداخلات آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین تازگی ندارد و از چند دهه قبل وجود داشته است، اما این‌بار سرعت و وضوح اقدامات آن‌ها بی‌سابقه است. اینکه آمریکا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر، لشکرکشی به سواحل یک کشور مستقل کند، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: ما مشکلات غیرقانونی آمریکا در امور داخلی ونزوئلا و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کرده و هشدار می‌دهیم که هرگونه استفاده از زور علیه ونزوئلا، آثار مخرب و تبعات جدی بر صلح و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت. ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته فراملی صرفاً پوششی برای مداخلات غیرقانونی است، چرا که با توجه به اطلاعات موجود درباره ارتباط برخی مقامات آمریکایی با افرادی مانند جفری اپستین که باند بزرگی در زمینه قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و دختران، داشته‌اند، واضح است که این ادعا تنها بهانه‌ای برای توجیه مداخلات غیرقانونی در کشورهای منطقه است.

اروپایی ها نمی دانند در مذاکرات به دنبال چه هستند

اسماعیل بقائی در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین بند اختلافی میان ایران و سه کشور اروپایی در مذاکرات اخیر چه بود، گفت: واقعیت این است که ظاهراً خود آن‌ها هم نمی‌دانند چه می‌خواهند. یکی از دلایل این ابهام آن است که یکی از سه شرط آن‌ها، گفتگوی ایران و آمریکا ذکر شده است؛ در حالی که این کشورها خود طرف مذاکره و طرف برجام بوده‌اند. اگر به سابقه مواضع سه کشور مراجعه کنید، در یک مقطع بحث «غنی‌سازی صفر» مطرح شد، اما وقتی متوجه شدند چنین درخواستی کاملاً مغایر تعهدات آن‌ها طبق برجام است، چرا که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ چنین چیزی پیش‌بینی نشده و غنی‌سازی به عنوان بخشی از حقوق ایران به رسمیت شناخته شده، سعی کردند مواضع خود را توجیه کنند.

وی افزود: خلاصه اینکه کشورهای اروپایی باید صادقانه و مسئولانه، با توجه به سوابق مذاکرات و آنچه که پذیرفته‌اند به عنوان بخشی از تعهداتشان طبق قطعنامه ۲۲۳۱، مواضع خود را بازبینی کنند و تلاش نمایند رویکردی مستقل و بدون تأثیرپذیری از دو بازیگر مخرب دیگر، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، اتخاذ کنند

موافقت‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین بدون تأثیرپذیری از حواشی به مسیر خود ادامه می‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توافقات ایران و چین در زمینه فروش نفت و نیز دیدگاه پکن در زمینه فعال‌سازی اسنپ‌بک گفت: ما با چین روابط حسنه‌ای داریم. قرارداد ۲۵ ساله همکاری ایران و چین حوزه‌های مختلفی از جمله تجارت و انرژی را دربرمی‌گیرد. این موافقت‌نامه بدون تأثیرپذیری از حواشی به مسیر خود ادامه می‌دهد. همزمان، چین و روسیه نیز مواضع خود را صریحاً در رابطه با غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند.

بقائی خاطر نشان کرد: ما عضو سازمان شانگهای و بریکس هستیم و انتظار طبیعی هر کشور عضو در چنین سازمان‌هایی این است که مراودات و همکاری‌های میان اعضا بدون تأثیرپذیری از تحولات بیرونی یا فشارهای غیرقانونی کشورهای دیگر ادامه یابد. از این رو، کاملاً خوش‌بین هستیم به استحکام روابطمان با چین و برنامه‌هایی که دو کشور برای گسترش روابط در هر شرایطی در دستور کار دارند.

بقائی درباره حضور رئیس جمهور در رویداد رژه در چین هم گفت: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط میزبان چینی در ادامه نشست شانگهای است. این رویداد در واقع یادآور تحولات دردناک گذشته است و می‌تواند مشوقی باشد برای اینکه همه کشورها تلاش مشترکی در جلوگیری از تکرار مصیبت‌ها و جنگ‌ها داشته باشند؛ جنگ‌هایی که قاعدتاً هیچ انسان سلیم‌النفس و خردمندی خواهان تکرار آن‌ها نیست.

شایعات پیرامون نحوه دیدار روسای جمهور چین و ایران دروغ است

سخنگوی وزرات امور خارجه درباره برخی توییت‌ها مطرح شده که رئیس‌جمهور چین در حاشیه اجلاس سران شانگهای تنها پنج دقیقه برای دیدار با آقای پزشکیان وقت گذاشته‌اند و این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از رابطه سرد بین ایران و چین و حتی به‌عنوان مسئله‌ای تحقیرآمیز مطرح شده است، درباره نحوه مدیریت وزرات خارجه در این زمینه گفت: مدیریت ما در این زمینه روشن بوده و این ادعا دروغ است. این موضوع نیازمند بلوغ رسانه‌ای است تا هر خبری و هر ادعایی را به‌راحتی باور نکرده و مهتر از آن اینکه بلافاصله منتشر نکنیم. واقعاً این ادعا حتی ارزش پاسخگویی ندارد.

طرف‌های مقابل برجام به هیچ عنوان تعهدات خود را اجرا نکردند

اسماعیل بقائی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام کردید ایران آماده است سطح غنی‌سازی خود را به ٣.۶٧ درصد برساند، مشروط بر اینکه حق غنی‌سازی در داخل کشور به رسمیت شناخته شود. این موضوع قبلاً نیز در برجام پیش‌بینی شده بود. برداشت این است که ایران دنبال یک توافق متفاوت نیست و صرفاً می‌خواهد حق غنی‌سازی خود به رسمیت شناخته شود، گفت: برای روشن شدن پاسخ من به خبرنگار گاردین، کل مصاحبه را لطفا ملاحظه بفرمایید. سؤال خبرنگار این بود که چرا ایران تصمیم به غنی‌سازی ۲۰ درصد و فراتر از آن گرفته و چگونه می‌توان به پیشرفت در هر مذاکره محتمل آینده امیدوار بود.

وی ادامه داد: من در پاسخ، ابتدا به تاریخچه موضوع اشاره کردم. گفتم که در سال ۲۰۱۵ بر اساس برجام، ایران غنی‌سازی٣.۶٧ را پذیرفت و تا سال ۲۰۱۹، حتی یک سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، به تعهدات خود پایبند بودیم. بعد از خروج آمریکا و وقتی که سه کشور اروپایی از ایفای تعهدات خود باز ماندند، ایران مطابق برجام تصمیم گرفت به صورت پلکانی و تدریجی اجرای تعهدات خود را کاهش دهد.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: از آن زمان تاکنون، اگر به اسناد و اعلام نظرهای سخنگویان رسمی کشور مراجعه شود، مشخص است که ایران اعلام کرده است در صورتی که طرف‌های مقابل تعهدات برجامی خود، از جمله رفع تحریم‌های ظالمانه، را اجرا کنند، ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت. سؤال روشن دیگری که مطرح شد این بود که «اگر طرف‌های مقابل تعهدات خود را اجرا کنند، شما هم به تعهدات عمل خواهید کرد؟» پاسخ ما این بود که بله، ولی در عمل، فاصله بسیار زیادی با این موضوع داریم؛ زیرا طرف‌های مقابل به هیچ عنوان تعهدات خود را اجرا نکردند و علاوه بر آن، مرتکب جنایت آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان شدند.

ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره طرح اسرائیل بزرگ؛ زنگ هشداری برای کشورهای منطقه

سخنگوی وزرات امور خارجه درباره دیدگاه ایران پیرامون اظهارات و ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره «اسرائیل بزرگ» و همراهی با کشورهای منطقه برای مقابله با این طرح گفت: بحثی که رژیم صهیونیستی مطرح کرده درباره ایده به اصطلاح «اسرائیل بزرگ»، با واکنش همه کشورهای منطقه مواجه شد. بسیار روشن است که طرح چنین ادعاهایی در راستای سیاست توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی است. همه کشورهای منطقه، چه به‌صورت جداگانه و چه در قالب بیانیه‌های مشترک، از جمله بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس، واکنش نشان دادند و ضمن محکومیت ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، طرح چنین موضوعاتی را نیز محکوم کردند.

وی ادامه داد: این واکنش‌ها کفایت نمی‌کند. ادعاهای رژیم صهیونیستی باید به‌مثابه زنگ هشداری برای تک‌تک کشورهای منطقه و کل جامعه بین‌المللی باشد تا اقدام عاجل و جدی برای جلوگیری از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی انجام شود.

پایان نسل‌کشی در غزه به یک خواست عمومی و جهانی تبدیل شده است

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حرکت ناوگان «صمود» به سمت غزه، گفت: این تحولات بسیار مهم است و بازتاب مطالبه جدی افکار عمومی بین‌المللی از دولتمردانشان برای اقدام در این زمینه است. متأسفانه، جامعه جهانی به دلیل استفاده آمریکا و برخی کشورهای غربی از اهرم‌های بین‌المللی برای اعطای مصونیت مستمر به رژیم صهیونیستی به‌خاطر ارتکاب جنایاتش، نتوانسته نقش مؤثر خود را ایفا کند. با این حال، این به معنای بی‌حسی یا بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به جنایاتی که در حال وقوع است، نیست.

وی افزود: همین مورد و نمونه‌های قبلی نشان می‌دهد که افکار عمومی بین‌المللی و وجدان انسانی، حقیقتاً به درد آمده و از ابزارهای در دسترس برای شکستن محاصره غزه استفاده می‌کند. واقعیت این است که حداقل از ۴۰ کشور در این ابتکار حضور دارند و این خود گواه بر آن است که موضوع فلسطین اشغالی و نسل‌کشی در غزه به یک خواست عمومی و جهانی تبدیل شده است. این موضوع همچنین مسئولیت رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی و ایجاد بسیج جهانی برای توقف نسل‌کشی در غزه بیشتر می‌کند.

موضوع آب یکی از دستورکارهای ثابت رایزنی وزارت امور خارجه با طرف‌های افغانستانی است

سخنگوی وزرات امور خارجه درباره افتتاح سد پاشدان در افغانستان طالبان و تاثیر آن بر مسئله آب در مناطق شمال شرقی و به‌ویژه شهر مشهد گفت: موضوع آب، اعم از حق ما از هیرمند یا سایر ورودی‌هایی که از افغانستان داریم، یکی از دستورکارهای ثابت وزارت امور خارجه با طرف‌های افغانستانی است. هم وزارت نیرو به‌عنوان متولی موضوع و هم وزارت خارجه به‌عنوان مسئول دیپلماسی، از هر فرصت و بستری برای بیان نگرانی‌های کشورمان استفاده می‌کنند و تلاش دارند راه‌حل‌هایی پیدا شود که حداقل مشکلات ناشی از این مسائل کاهش یابد. می‌توانم اطمینان دهم که این موضوع هم از طریق سفارت کشورمان در کابل و هم به طرق مختلف دیگر در حال پیگیری است.

ایران بر اساس ارزیابی خود از نامزدهای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد، در این خصوص تصمیم می‌گیرد

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به نامزدی رافائل گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل متحد، گفت: هنوز زود است درباره دبیرکلی سازمان ملل اظهار نظر قطعی کرد، زیرا مدت زمان قابل توجهی از دوره فعالیت دبیرکل فعلی باقی مانده است. اما چند نکته روشن است؛ دبیرکل باید توسط شورای امنیت سازمان ملل، با ۹ رأی مثبت اعضا و بدون مخالفت اعضای دائم، به مجمع عمومی معرفی شود. ایران در مجمع عمومی یک رأی دارد و به موقع، بر اساس ارزیابی خود از نامزدهای متعددی که حدس می‌زنیم خودشان را نامزد کنند، تصمیم خواهد گرفت.

بقائی افزود: قاعدتاً جایگاه دبیرکل، به عنوان مهم‌ترین مقام در سلسله مراتب اداری سازمان ملل، اهمیت بالایی دارد و طبق منشور سازمان ملل متحد، وظایف و صلاحیت‌های مهمی بر عهده دارد. به همین دلیل، منشور سازمان ملل معیارهای مشخصی برای خصوصیات و صلاحیت‌های فردی که می‌خواهد این مسئولیت را برعهده گیرد، در نظر گرفته است. مهم‌ترین این معیارها عبارت از کارآمدی، سلامت نفس و عدم تأثیرپذیری از فشارها و طرف‌های بیرون از سازمان ملل در مواجهه با پرونده‌های مختلف است. قاعدتاً این شاخص‌ها و معیارها در تصمیم‌گیری ایران درباره این موضوع مدنظر خواهد بود.

ما هیچ حسن‌نیت و جدیتی از طرف آمریکایی مشاهده نمی‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که در مصاحبه اخیر خود با گاردین، درباره آمادگی ایران برای گفت‌وگو با آمریکا صحبت و گفته شده که پیام‌های مکرری به واشنگتن ارسال شده اما تاکنون بی‌پاسخ مانده است. این عدم پاسخگویی از طرف مقابل چه مفهومی می‌تواند داشته باشد و برداشت‌هایی که از این نقل قول می‌شود چیست، گفت: فکر نمی‌کنم در مصاحبه چنین چیزی مطرح شده باشد. آنچه ذکر شده، مربوط به نقل قول از یکی از معاونان وزیر امور خارجه است که هیچ سندیتی ندارد. ما هیچ حسن نیت و جدیتی از طرف آمریکایی مشاهده نمی‌کنیم.

میانجی‌هایی وجود دارند که برخی بحث‌ها را مطرح کرده‌اند و برخی مصاحبه‌ها، مانند اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی برای دیپلماسی، منتشر شده است، اما کاملاً روشن است که از رفتار طرف آمریکایی هیچ جدیت و حسن نیتی در این بیان‌ها وجود ندارد. رفتار آمریکا صرفاً ادامه همان رویه‌ای است که در طول سه ماه گذشته داشته و اوج آن توسل به حمله نظامی در میانه یک فرایند دیپلماتیک بوده است.