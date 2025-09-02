سه برگزیده ششمین دوره جایزه علمی و فناوری مصطفی با حضور علی اکبر صالحی رئیس کارگروه این جایزه و تعدادی از مسئولان در بنیاد مصطفی (ص) معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پروفسور مهمت تونر در حوزه علم و فناوری زیست پزشکی از کشور ترکیه با اثر توسعه سامانه نانو میکرو فلویدیک اولین برگزیده این دوره از جایزه مصطفی است.

همچنین دکتر وهاب میررکنی از ایران در حوزه فناوری ارتباطات اطلاعات نفر دوم و پروفسور محمدخواجه نذیرالدین در حوزه علوم پایه مهندسی با اثر سلول‌های خورشیدی پروسکایتی سومین برگزیده این دوره هستند.

جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص)به عنوان نشان عالی علم‌وفناوری جهان اسلام، ذیل ماموریت اعتباربخشی این بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) شکل گرفته و در ۱۰ سال گذشته، ۱۹دانشمند برجسته جهان اسلام را به واسطه دستاوردهای ارزنده در عرصه علم و فناوری،‌ تجلیل کرد. این جایزه هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود.