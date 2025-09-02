به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ "فخرالدین رستم پور" فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب در تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: با توجه به شکایت جمعی از شهروندان، مبنی بر اینکه فردی با راه اندازی دفتر مشاوره تسهیلات بانکی بدون مجوز، اقدام به کلاهبرداری در سطح شهرستان نموده است، رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی ماموران و پس از هماهنگی قضایی در نهایت متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ "رستم پور" افزود: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری اعتراف؛ به طوریکه ایشان به صورت غیر مجاز با جلب اعتماد شهروندان اقدام به خرید و فروش امتیاز وام‌های بانکی نموده و با سوء استفاده از مدارک تحویلی مراجعین و سیم کارت‌های بنام متقاضیان اخد وام بدون اطلاع آنها اقدام به انتقال وجوه به حساب سایر اشخاص نموده است؛ که پس از تکمیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان خاطرنشان ساخت: شهروندان عزیز به این نکته توجه داشته باشند که به سادگی فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغوا کننده کلاهبرداران، سایت‌های جعلی، پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی را نخورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند؛ و در صورتی که افرادی بدین مضمون متضرر شده‌اند به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه نمایند.