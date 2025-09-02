به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری افزود: از اول تا ۹ شهریور ماه یک میلیون و ۵۵۷ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده است که گوشت مرغ‌های تولیدی حاصل از این جوجه‌ریزی تا آبان به کشتارگاه‌ها ارسال خواهند شد.

او خاطرنشان کرد: امسال با توجه به گرمای تابستانی، برخی از واحد‌های مرغداری تمایل زیادی به جوجه‌ریزی نداشتند، اما در شهریور ماه علاوه بر افزایش در مقایسه با سال قبل، جوجه ریزی ۱۱۱.۵ درصد نسبت به سهمیه ابلاغی افزیش یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری در استان، گفت: هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته و در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم کشور و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشور را دارد.

وی اظهار کرد: همچنین در این استان ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

اصغری افزود: علاوه بر واحد‌های مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزار قطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یک هزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۴ واحد گشتارگاه طیور در استان فعالیت می‌کنند.

آذربایجان غربی با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و هفت زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است؛ تولیدات این واحد‌ها علاوه بر تامین مصرف داخل استان به استان‌های همجوار نیز حمل می‌شود.

مرغ و جوجه بومی اغلب در خانه‌های روستایی و برای تامین نیاز روزمره روستاییان به گوشت مرغ نگهداری می‌شود؛ بسیاری از روستاییان این نژاد‌ها را با جوجه ریزی در ایام سال در مزارع خود تولید و تکثیر و پرورش می‌دهند.