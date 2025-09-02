پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون ووشو کشورمان در حاشیه نشست کمیته کونگفو فدراسیون جهانی، دیداری با دبیرکل IWUF داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو کشورمان که بهعنوان نایبرئیس کمیته کونگفو فدراسیون جهانی ووشو روز گذشته در نشست این کمیته شرکت کرد، دیداری با خانم یوپینگ ژانگ، دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو داشت.
دبیرکل IWUF در این دیدار از صدیقی دعوت رسمی بهعمل آورد تا در مسابقات کونگفو قهرمانی جهان و جلسه بعدی کمیته کونگفو فدراسیون جهانی که به میزبانی امیشان در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، شرکت داشته باشد.
خانم ژانگ در این دیدار صمیمانه خوشحالی و خرسندی خود از حضور تیم ملی ووشو ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ برزیل را که پس از ۶ سال اتفاق افتاده، ابراز نمود و ضمن عرض تبریک، تأکید کرد که از موفقیتهای تیم ملی ووشو ایران در بازیهای جهانی چنگدو بسیار رضایت داشته و به فدراسیون ایران بابت توسعه و پیشرفت این رشته ورزشی تبریک گفت.
در ادامه ۲ مدال طلای شاهین بنیطالبی و یاسمن باقرزاده در بازیهای جهانی ۲۰۲۵ از سوی دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو، مدالهایی درخشان قلمداد شد و وی ابراز امیدواری کرد که ایران در برزیل هم موفق به کسب نتایج بسیار خوب شود.
ژانگ همچنین گفت: «ایران همواره از کشورهای مهم و تیمی پرقدرت در مسابقات جهانی بوده و امیدواریم این طولانی بودن مسیر، سختی زیادی به ورزشکاران ایرانی وارد نکرده باشد.»
با توجه به حضور نایبرئیس انجمن ووشو چین در این جلسه، پیشنهاد برگزاری اردوی تمرینی مشترک بین ایران و چین پیش از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا مطرح شد که مورد استقبال طرفین و در دستور کار برگزاری قرار گرفت تا بتوان از این ظرفیت مشترک با توجه به روابط نزدیک فیمابین دو فدراسیون ایران و چین، بهره گرفت.