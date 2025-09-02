رئیس کارگروه ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) گفت: مراسم اعطای این جوایز، شنبه ۱۵ شهریور در فرهنگستان علوم ایران برگزار می‌شود و برگزیدگان آن از میان دانشمندان کشور‌های ایران، ترکیه و مالزی انتخاب شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علی اکبر صالحی رییس کارگروه علمی جایزه مصطفی صبح امروز در نشست خبری ششمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) که با حضور مهدی صفاری‌نیا، مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، برگزار شد، گفت: جایزه مصطفی (ص) بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ هجری شمسی) شکل گرفت. پس از آن، مقرر شد بنیادی برای اجرای این رویداد طراحی و تأسیس شود. این بنیاد از سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: مبنای ارزش جایزه پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار دلار به هر برگزیده است که در صورت انتخاب دو برگزیده رقم مجموع به یک میلیون دلار می‌رسد. گاهی نیز جایزه بین سه نفر به طور مشترک تقسیم می‌شود.

وی افزود: تصمیم مهم و ارزشمند در این مسیر آن بود که هزینه‌های جایزه از منابع دولتی تأمین نشود. این جایزه که به نام پیامبر اعظم (ص) مزین شده، باید با مشارکت و همیاری پیروان ایشان و از منابع مردمی پرداخت شود.

صالحی گفت: تاکنون پنج دوره این جایزه برگزار شده و ۱۹ دانشمند از کشور‌های مختلف جهان آن را دریافت کرده‌اند که ۱۷ نفر مرد و ۲ نفر زن بوده‌اند.

وی گفت: برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) در دو دسته قرار می‌گیرند؛ اول مقیم که در کشور‌های اسلامی زندگی و فعالیت می‌کنند، و دوم غیرمقیم که دانشمندان مسلمان ساکن در کشور‌های غیر اسلامی هستند.

صالحی افزود: ششمین دوره این جایزه در آستانه هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اعظم (ص) برگزار و جوایز اهدا خواهد شد. امسال یک تفاوت مهم با دوره‌های قبل وجود دارد و آن اینکه در این دوره جایزه دانشمند جوان هم خواهیم داشت. جوایز این بخش از محل وقف جایزه توسط دو برگزیده پیشین، آقای فرخزاد و آقای شاهین اعطا می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری حاصل از این وقف به ما امکان می‌دهد در هر دوره تعدادی از دانشمندان جوان را که از طریق فرایند دقیق انتخاب می‌شوند، شناسایی و به آنان جایزه با مبلغی کمتر اهدا کنیم. مراسم اعطای این جوایز روز شنبه آینده در فرهنگستان علوم ایران برگزار می‌شود و برگزیدگان آن از میان دانشمندان کشور‌های ایران، ترکیه و مالزی انتخاب شده‌اند.

صالحی گفت: در دوره‌های گذشته، پژوهشگران از رشته‌هایی همچون علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی، نانو، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند. معیار مهم انتخاب، داشتن دستاورد‌هایی است که اثر ملموس و مثبت در بهبود کیفیت زندگی بشر داشته باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نتایج این جایزه، ایجاد بستر مؤثر و کارآمد برای تبادل دانش و تجربه میان دانشمندان جهان اسلام و تقویت تعامل میان آنان بوده است؛ چه دانشمندان مقیم و چه غیرمقیم. این تعاملات می‌تواند موجب توسعه مرز‌های دانش در جامعه بشری و ملت‌های مسلمان شود.

صالحی با اشاره به جایگاه جهانی جایزه مصطفی (ص) گفت: این جایزه ارزشمند، در سطح بین‌المللی مورد پذیرش و احترام دوست و دشمن قرار گرفته است. اهمیت جایزه در فرایند انتخاب دقیق و علمی برگزیدگان آن است که بر اساس شاخص‌های معتبر علمی انجام می‌شود.

وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، منابع مالی جایزه از طریق خیرین و شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود. طبق مصوبات مجلس، شرکت‌ها می‌توانند به فعالیت‌های علمی و پژوهشی کمک کنند و این امر در پیشبرد علم و تحقیقات بسیار مؤثر است. هیئت‌مدیره جایزه، آن را مدیریت می‌کند و مدیرعامل این بنیاد نیز در کنار ما فعالیت دارد. امکان برگزاری این رویداد در کشور‌های دیگر اسلامی نیز وجود دارد و امیدواریم در آینده بتوانیم آن را در پایتخت‌های اسلامی دیگر نیز برگزار کنیم.

صالحی گفت: امسال دانشمندان در دو گروه اصلی ارزیابی شدند گروه اول: علوم پایه و فنی‌مهندسی - گروه دوم: علوم و فناوری‌های زیستی، پزشکی و اطلاعات

در گروه علوم پایه و فنی‌مهندسی، ۱,۶۸۸ دانشمند مقیم (کشور‌های اسلامی) و ۲,۴۵۸ دانشمند غیرمقیم (دانشمندان مسلمان در کشور‌های غیر اسلامی) غربال‌گری اولیه شدند. در گروه علوم و فناوری‌های زیستی، پزشکی و اطلاعات نیز ۲۹۰ دانشمند مقیم و ۸۹۰ دانشمند غیرمقیم ارزیابی شدند. در نهایت، سه برگزیده نهایی انتخاب شدند.

رییس کارگروه علمی جایزه مصطفی افزود: امسال، علاوه بر جایزه اصلی، سه دانشمند جوان نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.