به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: پیامک‌ها و اطلاع‌رسانی‌های بانکی، به ویژه رمز‌های پویا و کد‌های یک‌بارمصرف، صرفاً برای استفاده شخصی مشتریان ارسال می‌شود و هیچ فرد دیگری نباید به آنها دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه افشای این اطلاعات، حتی به نزدیک‌ترین افراد، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده مالی، برداشت غیرمجاز از حساب و کلاهبرداری در فضای مجازی شود افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که بانک‌ها و مؤسسات مالی هرگز از طریق تماس تلفنی، پیامک یا شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات محرمانه بانکی، از جمله رمز دوم یا رمز پویا، را درخواست نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان رمز‌های بانکی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار ندهند، حتی افراد نزدیک، و در صورت دریافت پیام‌ها یا تماس‌های مشکوک، فوراً از طریق سامانه رسمی بانک یا پلیس فتا اقدام کنند.

سرهنگ نقی‌مهر افزود: شهروندان در صورت افشای اطلاعات بانکی، سریعاً نسبت به تغییر رمز‌ها اقدام کرده و موضوع را به بانک و پلیس فتا اطلاع دهند و از نصب نرم‌افزار‌های غیررسمی و کلیک بر روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند تا امنیت اطلاعات شخصی و مالی حفظ شود.

سرهنگ نقی مهر از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.