رقابت در جشنوارههای تخصصی، کیفیت آثار کمدی سینما را بالا میبرد
تهیهکننده باسابقه سینمای ایران، با تأکید بر نقش جشنوارههای تخصصی در ارتقای کیفیت آثار سینمایی، برگزاری جشنواره ملی فیلمهای کمدی را فرصتی برای رقابت سالم و جبران کاستیهای گذشته در این گونه دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، عبدالله علیخانی، تهیهکننده شناختهشده سینمای ایران که آثار پرفروشی همچون “ناجورها” را در کارنامه خود دارد، به اهمیت برگزاری جشنوارههای تخصصی برای ارتقای سطح کیفی سینما پرداخت.
علیخانی با بیان اینکه فضای رقابتی جشنوارهها، فیلمسازان را به سمت ساخت آثار بهتر سوق میدهد، افزود: وقتی کارگردانهای مختلف در یک جشنواره گرد هم میآیند، با دیدن و نقد آثار یکدیگر، مسیر رشد فیلمها هموارتر میشود. این رقابت ذاتی، هر گروه را ترغیب میکند تا بهترین فیلم خود را ارائه دهد و همین امر به جبران نقاط ضعف در کارهای قبلی و ارائه خروجی قویتر منجر میشود.
وی ادامه داد: تمام فیلمسازان آرزو دارند که هم در فرم و هم در محتوا بهترین باشند و از همکارانشان پیشی بگیرند. به همین دلیل، برگزاری جشنوارههایی نظیر جشنواره فیلمهای کمدی، انگیزه فیلمسازان را برای تلاش جدیتر افزایش داده و در نهایت به پیشرفت سینمای کشور کمک شایانی میکند.
این تهیهکننده سینما در ادامه به نامگذاری جایزه بزرگ جشنواره به نام زندهیاد رضا ژیان اشاره کرد و این اقدام را “بسیار ارزشمند” دانست. علیخانی گفت: رضا ژیان در حوزه فیلمهای کمدی جایگاه ویژهای داشت و این اقدام پس از فوت او، حکم یک بزرگداشت باشکوه را دارد. این حرکت زیبایی است برای قدردانی از زحمات هنرمندی که در این عرصه تلاش فراوانی کشید.
او همچنین به نقش جشنوارهها در کشف استعدادهای جوان پرداخت و توضیح داد: بسیاری از کارگردانان مطرح امروز، فعالیت خود را با ساخت فیلم کوتاه آغاز کردهاند. این جشنوارهها بهترین فرصت برای دیده شدن و شکوفایی این استعدادها هستند. وقتی جوانها در چنین فضایی کار خود را به نمایش میگذارند، هم خودشان را محک میزنند و هم تشویق میشوند که مسیر را تا ساخت فیلمهای بلند ادامه دهند. جشنواره کمدی نیز باید چنین فرصتی را به نسل جدید ارائه دهد.
علیخانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سینمای کمدی پرداخت و اظهار داشت: سینمای کمدی همواره مخاطب خود را دارد، چرا که تاریخ انقضا ندارد. در حالی که فیلمهای سیاسی یا اجتماعی ممکن است پس از مدتی جذابیت خود را از دست بدهند، یک فیلم کمدی خوب همیشه تماشاگر پیدا میکند. به عنوان مثال، فیلم «اجارهنشینها» ساخته داریوش مهرجویی را میتوان بارها دید و هرگز خستهکننده نشود. این بزرگترین مزیت کمدی است؛ هیچگاه کهنه نمیشود.
تهیهکننده فیلمهای “پا تو کفش من نکن” و “مردی که موش شد” در مورد کیفیت آثار کمدی فعلی ابراز نگرانی کرد و گفت: با وجود اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به خنده و شادی نیاز دارد و دست فیلمسازان برای ساخت کمدی باز است، متأسفانه بیشتر فیلمها در این حوزه پسرفت کردهاند. البته هنوز هم آثار خوب و باکیفیت یافت میشود، اما در مجموع باید وضعیت بهتر از این باشد.
وی با مرور آثار ماندگار دهههای گذشته، فیلمهایی چون «اجارهنشینها» و «دزد عروسکها» را نمونههایی از آثار کمدی ماندگار دانست که به دلیل “قصه خوب، کارگردانی دقیق و بازیهای حسابشده” همچنان برای مخاطب جذابیت دارند.
علیخانی در پایان سخنان خود به جایگاه مخاطب در جشنوارهها اشاره کرد و گفت: در نهایت، مخاطب اصلی مردم هستند. آنها سالنها را پر میکنند و نشان میدهند که سینما برایشان یک تفریح سالم و در دسترس است. به همین دلیل گرایش مردم به سینما بالاست، اما در این میان باید حتماً ذائقه تماشاگر را شناخت و موضوع فیلمها را بر اساس آن انتخاب کرد.
وی افزود: نباید تصور کنیم مردم صرفاً به خاطر جشنواره به تماشای فیلمها میآیند. آنها انتخابگر هستند. اگر فیلمی خوب باشد، بازیگر و کارگردانی قوی داشته باشد، مطمئناً جذب مخاطب میشود. اما اگر سلیقه و ذائقه تماشاگر در نظر گرفته نشده باشد، طبیعی است که فیلم با استقبال روبهرو نمیشود.
این تهیهکننده سینما و تلویزیون در جمعبندی صحبتهای خود ابراز امیدواری کرد که برگزاری جشنوارههایی نظیر جشنواره فیلمهای کمدی، روند عقبگرد در سینمای کمدی را تغییر داده و این گونه دوباره مسیر رو به رشد خود را پیدا کند.
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان، از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار میشود.