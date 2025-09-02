دولت در یک سال گذشته با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام در شهرستان درمیان، ۲۲۶ طرح عمرانی و توسعه‌ای به ارزش ۷۳۷ میلیارد تومان را به بهره برداری رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان درمیان در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های انرژی، آب و فاضلاب، زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل، بهسازی روستایی، ارتباطات، آبخیزداری، کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش اجرا شده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم دارند.

فراشی با اشاره به رویکرد دولت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گفت: تعداد طرح‌های جدید در یک سال گذشته کمتر از ۱۰ مورد بوده که نشان دهنده بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های گذشته و جلوگیری از اتلاف منابع است.

وی افزود: در حوزه روستایی، تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از آسفالت برخوردار شده‌اند که اقدامی مؤثر در محرومیت‌زدایی است، هرچند فرسودگی راه‌ها همچنان از چالش‌های اصلی شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار درمیان با اشاره به دغدغه‌های موجود در راه‌اندازی مجدد کارخانه قند قهستان گفت: تأمین مواد اولیه و منابع لازم از مهم‌ترین نیاز‌های این مجموعه است که می‌تواند در اقتصاد منطقه اثرگذار باشد.

فراشی افزود: شهرستان درمیان تنها شهرستان مرزی صادرکننده سیمان در کشور است و با فعال شدن دوباره بازارچه مرزی، زمینه توسعه صادرات و مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و گفت: از ۳۰ قلعه تاریخی شهرستان، قلعه فورگ به عنوان برند دفاعی شرق کشور نیازمند توجه ویژه برای تکمیل مرمت و توسعه گردشگری است.

فرماندار درمیان همچنین صنایع دستی را از دیگر ظرفیت‌های مهم شهرستان دانست و افزود: حمایت از هنرمندان، ایجاد نمایشگاه و صادرات صنایع دستی در دستور کار قرار دارد.