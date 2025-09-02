همایش باشکوه اجتماع یاوران ظهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قهرمان مبارزه با رژیم صهیونیستی، با حضور ۸۰۰ ورزشکار در شهرستان کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت کنندگان در این مراسم، بر ادامه راه مقاومت و ایستادگی تا رسیدن به پیروزی نهایی تاکید کردند.

رییس سازمان بسیج ورزشکاران با تأکید بر پیوند میان فرهنگ پهلوانی و بسیجی گفت: ورزشکاران ما با روحیه بسیجی در میدان‌های جهانی حضور پیدا می‌کنند.

اجرای حرکات ورزش باستانی و رزمی و مسابقات ورزشی از جمله برنامه‌های این همایش بود.