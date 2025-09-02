به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی صفاری‌نیا در نشست خبری امروز که در محل بنیاد مصطفی(ص) برگزار شد، افزود: این جایزه از شنبه ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۱۹ شهریور با حضور گسترده دانشمندان، فناوران و دانشجویان از ایران و سایر کشورها ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این رویداد فرصت استثنایی را برای تعاملات علمی و شبکه‌سازی میان نخبگان فراهم می‌کند، اظهار کرد: آغاز برنامه‌های ششمین دوره جایزه مصطفی(ص) از شنبه ۱۵ شهریور، با اهدای نخستین «مدال دانشمند جوان» ویژه پژوهشگران زیر ۴۰ سال خواهد بود که دستاورد شاخصی در حوزه علمی خود داشته‌اند.

صفاری‌نیا با بیان اینکه این جوایز از محل وقف علمی دو برگزیده پیشین، آقایان شاهین و فرخزاد تأمین شده است، ادامه داد: روز یکشنبه، ۱۶ شهریور برنامه‌های دانشگاهی و نشست تبادل فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. مهمانان خارجی و داخلی، اساتید و دانشجویان می‌توانند به‌صورت آزاد در نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها شرکت کنند.

مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، افزود: زبان تمامی برنامه‌های این روز انگلیسی خواهد بود و شست های تخصصی مانند «مهاجرت نخبگان تا گردش نخبگان در جهان اسلام»، «دروازه فناوری‌های آینده» و «پزشکی آینده و مهندسی» برگزار می‌شود.

وی از برگزاری «کافه‌های علم» با حضور برگزیدگان جایزه خبر داد و گفت: کافه‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استان‌های اصفهان، خوزستان و زنجان برپا می‌شوند. در تهران، پروفسور مهمت تونر، دکتر وهاب میررکنی و پروفسور محمد خواجه‌نذیرالدین به بیان تجارب و فعالیت‌های خود خواهند پرداخت.

مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی همچنین به نشست‌های روایتگری علم و فناوری، رقابت‌های علمی و بازدید مهمانان از مراکز فناوری، از جمله «پارک فناوری پردیس» اشاره کرد و گفت: تلاش شده علاوه بر برنامه‌های علمی، امکان آشنایی مهمانان خارجی با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری ایران فراهم شود.

صفاری‌نیا خاطر نشان کرد: این هفته علمی، فرصتی برای توسعه همکاری‌ها و تبادل فناوری‌های پیشرفته میان کشورهای اسلامی بوده و محوریت آن در شهریور امسال، تقویت شبکه نخبگی و ارتباطات بین‌المللی است.