مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در روز‌های ۱۴ و ۱۵ شهریور در باغ موزه دفاع مقدس و تالار مرکزی رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امیرحسین طاهری گفت: ارکستر موسیقی ملی ایران با حضور برجسته‌ترین استادان و نوازندگان کشور، هم زمان با برگزاری دومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۸ هزار شهید گیلان، ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در باغ موزه دفاع مقدس رشت و ۱۵ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در تالار مرکزی رشت اجرا خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: تماشای اجرای موسیقی ملی در این ۲ روز برای عموم آزاد است، اما برای تسهیل حضور در این مراسم، شهروندان باید از طریق تارنمای «ایران کنسرت» بلیت رایگان تهیه کنند.

وی هدف از اجرای این موسیقی را گرامیداشت مقام والای شهیدان و سرداران سرافراز گیلان دانست و گفت: این اجرا با حضور جمعی از بزرگان موسیقی کشور و هنرمندان شاخص گیلانی در قالب ارکستر موسیقی ملی ایران به روی صحنه خواهد رفت.