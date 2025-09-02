به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شینا انصاری پس از پایان نشست تخصصی مدیریت حفاظت از یوز آسیایی در قلمرو سرزمینی این گونه در شاهرود گفت : در این جلسه مقرر شد کمیته مشترکی با حضور کارشناسان محیط زیست استان‌های دارای یوزپلنگ آسیایی و با محوریت منطقه توران شاهرود به عنوان زیستگاه اصلی یوز آسیایی تشکیل شود.

انصاری افزود: در این کمیته کاهش تعارضات بقای یوزپلنگ آسیایی در مناطق حفاظت شده و مشکلات و موانع در قالب یک برنامه ۵ ساله بررسی می‌شود.

به گفته انصاری هم اکنون اولویت ایمن سازی، رفع تعارضات، کاهش تصادفات و تغذیه یوزپلنگ آسیایی است.