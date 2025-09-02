پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا و نقره با نماد «زرگر»، بیست‌وچهارمین صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر فلزات گرانبها و بیست‌وششمین صندوق کالایی بورس کالا، پس از دو روز کاری با استقبال سرمایه‌گذاران و جذب ۴۹۵ میلیارد تومان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این صندوق که تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل انتشار آن ۵۰۰ میلیون واحد بود، شامل ۵ میلیون واحد ممتاز و ۴۹۵ میلیون واحد عادی است که تمامی واحد‌های عادی آن به فروش رسید.

هدف از تشکیل صندوق زرگر، جمع‌آوری سرمایه و سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا‌های فلزی همچون طلا و نقره است تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و با بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، منافع بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

معاملات ثانویه واحد‌های این صندوق پس از پایان پذیره‌نویسی و ثبت رسمی آن در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورس کالای ایران آغاز خواهد شد.

اکنون در بازار سرمایه ایران، بیش از ۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا و فلزات گرانبها مانند زرگر، درنا، کهربا، عیار و گوهر فعال هستند که نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از این نوع صندوق‌ها و توسعه این بازار کالایی است.